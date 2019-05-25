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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 30013002300330043005> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 157 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 51 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 157 Додано: Нед 26 тра, 2019 11:22 freeze написав: Про позапрошлых папередников было три мема - Янукович-шапошник, Саша-Стоматолог, Азаров-кровосися.

После этих папередников останутся - Порошенко-липецкая фабрика, Омелиан-гиперлуп, Рева-много едят.

Через пять лет посмотрим, что от нынешних останется. Про позапрошлых папередников было три мема - Янукович-шапошник, Саша-Стоматолог, Азаров-кровосися.После этих папередников останутся - Порошенко-липецкая фабрика, Омелиан-гиперлуп, Рева-много едят.

Как раз вопрос - "А продержатся ли 5 лет?"

Рассказать об мнении госаппарата относительно президента?

Или он их..., или они его утопят в своем болоте.

Думаю, произойдет второе. Как раз вопрос - "А продержатся ли 5 лет?"Рассказать об мнении госаппарата относительно президента?Или он их..., или они его утопят в своем болоте.Думаю, произойдет второе. UA Повідомлень: 4107 З нами з: 19.07.08 Подякував: 424 раз. Подякували: 608 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:27 Вкладчик1234 написав: V2 написав: Людина робить і зробила вже багато. Людина робить і зробила вже багато.

Что он делает? 2 детей американо-украинцев?



V2 написав: Тимчасово 1-ий за свій 1-ий тиждень не просто падає, а починає закопуватись! Тимчасово 1-ий за свій 1-ий тиждень не просто падає, а починає закопуватись!

Где факты?

Единственное, что пока меня не устраивает: отсутствие посадок "Свинарчуковичей и Ко", и затягивание с возвратом Саакашвили.

Пока слишком рано что-то требовать, т.к. было слишком мало времени. И Порошенко и Ко саботируют всё, что только можно Что он делает? 2 детей американо-украинцев?Где факты?Единственное, что пока меня не устраивает: отсутствие посадок "Свинарчуковичей и Ко", и затягивание с возвратом Саакашвили.Пока слишком рано что-то требовать, т.к. было слишком мало времени. И Порошенко и Ко саботируют всё, что только можно

Жодних посадок не буде! Так що заспокойтесь))) Поділять потоки, роздерибанять бюджет, заберуть Приват - і шоу закінчиться Жодних посадок не буде! Так що заспокойтесь))) Поділять потоки, роздерибанять бюджет, заберуть Приват - і шоу закінчиться Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19904 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:30 zРадио написав: Frant написав: В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень. В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень.



Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.



Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.



К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).



Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.



Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.



и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!



Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем! Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!

Повна бредятина. Про 8 годинний робочий день у радянських колгоспників до 1962 року - це ти можеш розказати своїй бабусі.



Радянська наука - була малоефективною, як і радянська промисловість. Повна бредятина. Про 8 годинний робочий день у радянських колгоспників до 1962 року - це ти можеш розказати своїй бабусі.Радянська наука - була малоефективною, як і радянська промисловість. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19904 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:37 Ethereum написав: UA написав: zРадио написав: Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.



Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.



К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).



Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.



Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.



и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!



Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем! Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!

Предлагаю любителей Рф в Украине, направлять в ГУЛАГ для поддержания "хорошего тона" и славных традиций Предлагаю любителей Рф в Украине, направлять в ГУЛАГ для поддержания "хорошего тона" и славных традиций



Куда дивляться адміни : zРадио





Стаття кримінального кодексу:

Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -



карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Куда дивляться адміни :Стаття кримінального кодексу:





Можешь прикидываться сколько угодно - кричать "караул", выдавать осуждение твоим оппонентом преступлений за их оправдание, но ты сам выделил то, что посчитал нужным!



Дважды в этой фразе я признал преспупления советского режима! У тебя подгорает по другой причине - я посмел сравнить преступления клятого СССР с преступлениями святых США! Это для украинского ура-патриота как нож в сердце - оплот демократии не мог полностью истребить 12 и частично - 7 коренных народов Северной Америки, не мог дискриминировать негров в течение 200 лет до и 30 после принятия Конвенции ООН по правам человека, и не мог единственным в мире сбросить атомные бомбы за гражданское население...



Нужно говорить только о сталинских лагерях и жуковских "еще нарожают" - никаких других преступлений история 20-го века не знает... Можешь прикидываться сколько угодно - кричать "караул", выдавать осуждение твоим оппонентом преступлений за их оправдание, но ты сам выделил то, что посчитал нужным!У тебя подгорает по другой причине - я посмел сравнить преступления клятого СССР с преступлениями святых США! Это для украинского ура-патриота как нож в сердце - оплот демократии не мог полностью истребить 12 и частично - 7 коренных народов Северной Америки, не мог дискриминировать негров в течение 200 лет до и 30 после принятия Конвенции ООН по правам человека, и не мог единственным в мире сбросить атомные бомбы за гражданское население...Нужно говорить только о сталинских лагерях и жуковских "еще нарожают" - никаких других преступлений история 20-го века не знает... zРадио

Повідомлень: 2329 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:41 Frant написав: Радянська наука - була малоефективною Радянська наука - була малоефективною



Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла. Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла. freeze 4 Повідомлень: 11577 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5188 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:44 V2 написав: .......

І правильно говорити не “діджеталізація”, а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG ); .... .......І правильно говорити не “діджеталізація”, а дигіталізація (що це таке? -); ....

И, кстати, по этой же ссылке видно, что правильно таки "диджитализация", а не дигитализация". И, кстати, по этой же ссылке видно, что правильно таки "диджитализация", а не дигитализация".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13201 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:47 freeze написав: zРадио написав: Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем! Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!



За 20 лет подчиненные бельгийского цивилизованного и просвещеннейшего душки короля Леопольда сократили население Конго в два раза с 20 до 10 миллионов. И это было каких-то сто с небольшим лет назад.



Если не выполнялся план по сбору налогов, отряды налоговиков приезжали в конголезское поселение и отрубали в надзидание некоей части жителей кисти одной руки, чтобы во-первых, второй рукой они могли еще работать, во-вторых, чтобы другие боялись и работали лучше.

Но особо местные жители боялись налоговиков, набранных бельгийским королем из местных, те часто просто приезжали в проштрафившуюся деревню, рубали руки, потом скушивали нескольких местных жителей, приготовив их на костре. Люди после того работали с утроенной энергией.



https://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/1939512-echo/ За 20 лет подчиненные бельгийского цивилизованного и просвещеннейшего душки короля Леопольда сократили население Конго в два раза с 20 до 10 миллионов. И это было каких-то сто с небольшим лет назад.Если не выполнялся план по сбору налогов, отряды налоговиков приезжали в конголезское поселение и отрубали в надзидание некоей части жителей кисти одной руки, чтобы во-первых, второй рукой они могли еще работать, во-вторых, чтобы другие боялись и работали лучше.Но особо местные жители боялись налоговиков, набранных бельгийским королем из местных, те часто просто приезжали в проштрафившуюся деревню, рубали руки, потом скушивали нескольких местных жителей, приготовив их на костре. Люди после того работали с утроенной энергией.



Да. А как эти замечательные люди всего 25 лет назад спровоцировали резню в Руанде, жертвами которой стало не менее 1 млн человек! Об этом мы тоже тихо умолчим, чтобы не портить ощущение о стране, где находится ЕК, так любезно сегодня обучающая наших местных хуту основам демократии... Да. А как эти замечательные люди всего 25 лет назад спровоцировали резню в Руанде, жертвами которой стало не менее 1 млн человек! Об этом мы тоже тихо умолчим, чтобы не портить ощущение о стране, где находится ЕК, так любезно сегодня обучающая наших местных хуту основам демократии... zРадио

Повідомлень: 2329 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:53 Вкладчик1234 написав: Что ещё он про 3G/4G говорил?



А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"?



Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают? Что ещё он про 3G/4G говорил?А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"?Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают?

Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G. Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13201 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:54 freeze написав: Frant написав: Радянська наука - була малоефективною Радянська наука - була малоефективною



Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла. Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла.



Человек забыл, что может включить свой ноутбук исключительно благодаря советской науке и производству, результаты которых в виде АЭС, ТЭС и ГЭС обеспечивают сегодня 97,2% (!!!) всей генерации электроэнергии в Украине!



А может включает его далеко от Украины и ее проблем, поэтому и пишет глупости... Человек забыл, что может включить свой ноутбук исключительно благодаря советской науке и производству, результаты которых в виде АЭС, ТЭС и ГЭС обеспечивают сегодня 97,2% (!!!) всей генерации электроэнергии в Украине!А может включает его далеко от Украины и ее проблем, поэтому и пишет глупости... zРадио

Повідомлень: 2329 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 11:59 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Что ещё он про 3G/4G говорил?



А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"?



Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают? Что ещё он про 3G/4G говорил?А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"?Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают?

Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G. Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G.



Проблемы 3G и 4G у нас связаны с отсутствием низких частот, обладающих высокой проникающей способностью (чтобы уверенный прием был не только на улице, но и в помещениях, в том числе вагонах поездов).



3G у нас только на 2100 МГц, 4G - на 1800 МГц и 2600 МГц. Эти частоты обеспечивают высокие скорости, но плохое покрытие. Необходим еще один слой на низких частотах - 800-900 МГц, занятых сегодня телевидением. А для власти важнее, чтобы у пересичных работал ящик, а не мобильный интернет... Проблемы 3G и 4G у нас связаны с отсутствием низких частот, обладающих высокой проникающей способностью (чтобы уверенный прием был не только на улице, но и в помещениях, в том числе вагонах поездов).3G у нас только на 2100 МГц, 4G - на 1800 МГц и 2600 МГц. Эти частоты обеспечивают высокие скорости, но плохое покрытие. Необходим еще один слой на низких частотах - 800-900 МГц, занятых сегодня телевидением. А для власти важнее, чтобы у пересичных работал ящик, а не мобильный интернет... zРадио

Повідомлень: 2329 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 30013002300330043005> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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