Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Про позапрошлых папередников было три мема - Янукович-шапошник, Саша-Стоматолог, Азаров-кровосися. После этих папередников останутся - Порошенко-липецкая фабрика, Омелиан-гиперлуп, Рева-много едят. Через пять лет посмотрим, что от нынешних останется.
Как раз вопрос - "А продержатся ли 5 лет?" Рассказать об мнении госаппарата относительно президента? Или он их..., или они его утопят в своем болоте. Думаю, произойдет второе.
V2 написав:Тимчасово 1-ий за свій 1-ий тиждень не просто падає, а починає закопуватись!
Где факты? Единственное, что пока меня не устраивает: отсутствие посадок "Свинарчуковичей и Ко", и затягивание с возвратом Саакашвили. Пока слишком рано что-то требовать, т.к. было слишком мало времени. И Порошенко и Ко саботируют всё, что только можно
Жодних посадок не буде! Так що заспокойтесь))) Поділять потоки, роздерибанять бюджет, заберуть Приват - і шоу закінчиться
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:В тій країні, в вашому коханому СрСР, до стінки ставили всіх. Робітників і колгоспників - також, причому масово. І взагалі, СрСР тримався на рабській праці. Її відмінили тільки з середини 1960-х, і країна почала дегенерувати в 1970-ті Почитате в інтернеті "Закон про колоски", масові репресії 1930-х, голодомор і колективізацію. То суть Ррадянського сСоюзу, фундамент його досягнень.
Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.
Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.
К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).
Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.
Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.
и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!
Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!
Повна бредятина. Про 8 годинний робочий день у радянських колгоспників до 1962 року - це ти можеш розказати своїй бабусі.
Радянська наука - була малоефективною, як і радянська промисловість.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Совет почитать я пропущу с вашего позволения. Уверен, я читал про СССР больше, чем вы. Особенно, первоисточников, а не ревизионизма.
Что касается труда в СССР - вы самым наглом образом лжете! Декрет о 8-часовом рабочем дне был одним из первых нормативных актов, принятых советами - 11-го ноября 1917-го. Что неудивительно, учитывая марксистскую идеологию и требования революции! Вот вы сами и идите читать - "Капитал" для начала.
К слову, на государственном уровне 8-часовой рабочий день в СССР появился на 21 год раньше, чем в США, где это произошло лишь в 1938-м (раньше его признавали лишь некоторые единичные Штаты).
Что касается труда заключенных - то же самое. Все крупнейшие страны мира эксплуатировали его как рабский в 20-м веке. Все страны мира строили таким образом железнодорожные пути, мосты, дороги и прочую инфраструктуру.
Далее, на чем держался СССР - на науке он держался! В течение 20 первых лет дать образование на 98% безграмотным жителям Российской Империи и электрифицировать самую большую в мире страну, и в течение 50 лет догнать по уровню индустриализации страны Запада, по-другому было бы просто невозможным.
и последнее - преступления советской власти, безусловно имевшие место быть согласно норм сегодняшней морали, являются раздутыми пропагандой преступлениями времени!
Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!
Предлагаю любителей Рф в Украине, направлять в ГУЛАГ для поддержания "хорошего тона" и славных традиций
Куда дивляться адміни :zРадио
Стаття кримінального кодексу: Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
Можешь прикидываться сколько угодно - кричать "караул", выдавать осуждение твоим оппонентом преступлений за их оправдание, но ты сам выделил то, что посчитал нужным!
Дважды в этой фразе я признал преспупления советского режима! У тебя подгорает по другой причине - я посмел сравнить преступления клятого СССР с преступлениями святых США! Это для украинского ура-патриота как нож в сердце - оплот демократии не мог полностью истребить 12 и частично - 7 коренных народов Северной Америки, не мог дискриминировать негров в течение 200 лет до и 30 после принятия Конвенции ООН по правам человека, и не мог единственным в мире сбросить атомные бомбы за гражданское население...
Нужно говорить только о сталинских лагерях и жуковских "еще нарожают" - никаких других преступлений история 20-го века не знает...
zРадио написав:Немодно сейчас говорить об истреблении индейцев, рассовой сегрегации, атомных бомбардировках мирных городов и "агентах Оранжах". Это плохой тон. А вот говорить о ГУЛАГе и Голодоморе - хороший. Но если сравнить цифры, то придется признать, что в США в тюрьмах содержалось даже больше заключенных на 1000 человек населения, чем во всех закрытых учреждениях СССР. Как, собственно, и сейчас в сравнении и с РФ, и с Китаем!
За 20 лет подчиненные бельгийского цивилизованного и просвещеннейшего душки короля Леопольда сократили население Конго в два раза с 20 до 10 миллионов. И это было каких-то сто с небольшим лет назад.
Если не выполнялся план по сбору налогов, отряды налоговиков приезжали в конголезское поселение и отрубали в надзидание некоей части жителей кисти одной руки, чтобы во-первых, второй рукой они могли еще работать, во-вторых, чтобы другие боялись и работали лучше. Но особо местные жители боялись налоговиков, набранных бельгийским королем из местных, те часто просто приезжали в проштрафившуюся деревню, рубали руки, потом скушивали нескольких местных жителей, приготовив их на костре. Люди после того работали с утроенной энергией.
Да. А как эти замечательные люди всего 25 лет назад спровоцировали резню в Руанде, жертвами которой стало не менее 1 млн человек! Об этом мы тоже тихо умолчим, чтобы не портить ощущение о стране, где находится ЕК, так любезно сегодня обучающая наших местных хуту основам демократии...
Frant написав:Радянська наука - була малоефективною
Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла.
Человек забыл, что может включить свой ноутбук исключительно благодаря советской науке и производству, результаты которых в виде АЭС, ТЭС и ГЭС обеспечивают сегодня 97,2% (!!!) всей генерации электроэнергии в Украине!
А может включает его далеко от Украины и ее проблем, поэтому и пишет глупости...
Вкладчик1234 написав:Что ещё он про 3G/4G говорил?
А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"?
Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают?
Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G.
Проблемы 3G и 4G у нас связаны с отсутствием низких частот, обладающих высокой проникающей способностью (чтобы уверенный прием был не только на улице, но и в помещениях, в том числе вагонах поездов).
3G у нас только на 2100 МГц, 4G - на 1800 МГц и 2600 МГц. Эти частоты обеспечивают высокие скорости, но плохое покрытие. Необходим еще один слой на низких частотах - 800-900 МГц, занятых сегодня телевидением. А для власти важнее, чтобы у пересичных работал ящик, а не мобильный интернет...