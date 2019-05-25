RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3002300330043005>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:03

Эх было время.
Зе принял страну экономическим тигром :mrgreen:
Зображення
UA
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 19.07.08
Подякував: 424 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:13

  freeze написав:
  Frant написав:Радянська наука - була малоефективною


Судя по количеству нобелевских лауреатов тогда и сейчас, в Украине наука просто исчезла.

Практически так и есть.
А малоэффективная" советская наука всё же сумела создать и АЭС, и космические корабли, и орбитальную станцию, и корабль "Союз", на котором до сих пор летают к МКС в т.ч. и американцы (и платят за это России). Да и сама МКС в значительной степени российская - наследие "малоэффективной советской науки".
И, кстати, первые компьютеры в Союзе тоже были весьма неплохи. Потом, правда, прозевали переход к персоналкам и резко отстали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:18

  UA написав:Эх было время.
Зе принял страну экономическим тигром :mrgreen:


ПИИ за 4 года 2015-2018 составили 10,8 млрд долларов.
https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/

ВВП за этот же период - 423 млрд долларов.
Соответственно, в процентах к ВВП это 2,6% (ваш график малость врет).

Тигр, говорите?

ПИИ за 4 года 2010-2013 составили 26,6 млрд долларов.
(ссылка та же)

ВВП за этот же период - 658 млрд долларов.
Соответственно, в процентах к ВВП это 4%.

А это тогда какое животное? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2328
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:18

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Что ещё он про 3G/4G говорил?

А в интерсити уже есть интернет, или до сих пор роутеры "светят, но не греют"? :)

Шо там Зализныця? Полки по прежнему падают?

Не знаю, как в Киеве, но в Харькове и сейчас очень часто по факту бывает, в лучшем случае, 2G.


Проблемы 3G и 4G у нас связаны с отсутствием низких частот, обладающих высокой проникающей способностью (чтобы уверенный прием был не только на улице, но и в помещениях, в том числе вагонах поездов).

3G у нас только на 2100 МГц, 4G - на 1800 МГц и 2600 МГц. Эти частоты обеспечивают высокие скорости, но плохое покрытие. Необходим еще один слой на низких частотах - 800-900 МГц, занятых сегодня телевидением. А для власти важнее, чтобы у пересичных работал ящик, а не мобильный интернет...

Это технические подробности - не для данной ветки. Но в Харькове и на улице далеко не всегда есть 3G.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:20

  ЛАД написав:Это технические подробности - не для данной ветки. Но в Харькове и на улице далеко не всегда есть 3G.


У этой технической подробности самая настоящая политическая подоплека :mrgreen: Ну да ладно - это действительно не всем здесь интересно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2328
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:22

  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

В СССР же жили :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4107
З нами з: 19.07.08
Подякував: 424 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:22

  UA написав:Эх было время.
Зе принял страну экономическим тигром :mrgreen:
.....

Интересно, в "инвестиции" посчитали и займы МВФ, кот. мертвым грузом лежат в ЗВР, и займы ЕС и ВБ, и еврооблиги?
Тигр какой-то сильно дряхлый и беззубый. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:23

Кличко заявил о неуспешной внутренней политике Порошенко:
"Тот результат, который получил получил Порошенко на выборах, явное тому подтверждение"/c/

Виталий в раздумьях, то ли идти на выборы вместе с Батькивщиной, то ли, скорее всего, идти вместе с братом самостоятельно.
freeze
4
 
Повідомлень: 11577
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5188 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:27

  UA написав:
  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

В СССР же жили :mrgreen:

Во-первых, 5 долл. в день - сегодняшняя норма, тогда, по-видимому, было ниже.
Во-вторых, в Союзе была закрытая экономика, поэтому пересчёт на доллары сильно некорректен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13201
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3856 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:28

  UA написав:
  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

В СССР же жили :mrgreen:


А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?

Если нет, то я вам подскажу :mrgreen: 5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2328
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3002300330043005>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71380)
26.05.2019 13:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.