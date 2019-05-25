Зе принял страну экономическим тигром
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:13
Практически так и есть.
А малоэффективная" советская наука всё же сумела создать и АЭС, и космические корабли, и орбитальную станцию, и корабль "Союз", на котором до сих пор летают к МКС в т.ч. и американцы (и платят за это России). Да и сама МКС в значительной степени российская - наследие "малоэффективной советской науки".
И, кстати, первые компьютеры в Союзе тоже были весьма неплохи. Потом, правда, прозевали переход к персоналкам и резко отстали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:18
ПИИ за 4 года 2015-2018 составили 10,8 млрд долларов.
ВВП за этот же период - 423 млрд долларов.
Соответственно, в процентах к ВВП это 2,6% (ваш график малость врет).
Тигр, говорите?
ПИИ за 4 года 2010-2013 составили 26,6 млрд долларов.
(ссылка та же)
ВВП за этот же период - 658 млрд долларов.
Соответственно, в процентах к ВВП это 4%.
А это тогда какое животное?
Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:18
Это технические подробности - не для данной ветки. Но в Харькове и на улице далеко не всегда есть 3G.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:20
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:22
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:22
Интересно, в "инвестиции" посчитали и займы МВФ, кот. мертвым грузом лежат в ЗВР, и займы ЕС и ВБ, и еврооблиги?
Тигр какой-то сильно дряхлый и беззубый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:23
Кличко заявил о неуспешной внутренней политике Порошенко:
"Тот результат, который получил получил Порошенко на выборах, явное тому подтверждение"/c/
Виталий в раздумьях, то ли идти на выборы вместе с Батькивщиной, то ли, скорее всего, идти вместе с братом самостоятельно.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:27
Во-первых, 5 долл. в день - сегодняшняя норма, тогда, по-видимому, было ниже.
Во-вторых, в Союзе была закрытая экономика, поэтому пересчёт на доллары сильно некорректен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:28
А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?
Если нет, то я вам подскажу 5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов.
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|