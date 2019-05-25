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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3002300330043005

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 157
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
51
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:33

  zРадио написав:
  UA написав:
  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

В СССР же жили :mrgreen:


А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?

Если нет, то я вам подскажу :mrgreen: 5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов.

1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.
Деньги не обманешь (с)
Даже в закрытой экономической системе :mrgreen:
UA
 
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