Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!
В СССР же жили
А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?
Если нет, то я вам подскажу 5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов.
1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля. Деньги не обманешь (с) Даже в закрытой экономической системе
UA написав:1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля. Деньги не обманешь (с) Даже в закрытой экономической системе
Мерять экономику СССР в долларах - это все равно, что мерять угол в градусах Цельсия
Но даже ваш умозрительный анализ показывает, что бедности в СССР не было - средняя зарплата 40 долларов (образца 1970-х) при нулевых расходах на образование, медицину и приобретение/аренду жилья - т.е. де факто, только на еду, одежду, быт и отдых
UA написав:-------------------- zРадио Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН! -------------------- В СССР же жили
А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?
Если нет, то я вам подскажу 5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов.
1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля. Деньги не обманешь (с) Даже в закрытой экономической системе
Арифметику Вы знаете, но что Вы хотели сказать не понятно. И опять же "в закрытой экономической системе" "рыночный" курс доллара, включающий в т.ч. риск тюремного заключения за обладание долларом, это ни о чём.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн). Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн). http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!
Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.
zРадио написав:
Faceless написав:Про стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год.
В разы, в разы! Более половины расходов страховой медицины - это диагностика и лекарства, которые на масштабе будут растортовываться просто на ура! Это американский опыт - там страховщики получают препараты у фармацевтов за 10-30%, а диагностику - за 40-50% розничной цены.
Сегодня же украинские страховщики в лучшем случае платят 70%, а как "стандарт" - 80-90%!
Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами. Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.
zРадио написав:
Faceless написав:Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных. И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину
Я уже ТРИЖДЫ сказал, где взять деньги на поддержание необходимого при работающем страховом рынке количества государственных учреждений и программ!
zРадио написав: Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн). Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн). http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!
Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.
А что это, если не воровство - эффективность? Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?
Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!
Faceless написав: Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами. Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.
Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США? Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!
Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки
В 1985-м за чертой бедности в СССР, оказывается, были служащие в промышленности, связисты, работники торговли, столовых, ресторанов ITшники, ЖЭКи, медики, учителя, работники искусства и аппарат органов управления
zРадио написав: Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн). Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн). http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!
Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.
А что это, если не воровство - эффективность? Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?
Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!
Faceless написав: Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами. Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.
Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США? Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!
Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки
Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали. Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти? Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели. С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно. Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично. Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.
Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете.
Faceless написав: Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали. Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти? Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели. С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно. Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично. Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.
Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете.
Я привел цифры со ссылкой на бюджет и рынок ДМС, вы же в ответ - раскритиковали мои, не приводя своих. И еще упрекаете других в абстрактности.
Сегодняшние государственные больницы неэффективны. Там расходуется нереальное количество тепла, электроэнергии, арендных и административных расходов. Удельные расходы на обслуживание пациента там ВЫШЕ, чем в частных клиниках среднего уровня. Поэтому куда будет стремиться ценник рынка при подходе "конкуренция за пациента" вы не знаете! Поэтому и не сочиняйте!
Далее - никаких страховок на онкологию в природе не существует! Есть понятие страхового лимита для критических заболеваний! А что государство Украина сегодня кого-то лечит по этим заболеваниям за свой счет? Да уже и детей не лечит - даже Охматдит уже их не берет. Бедные родители с миру по нитке собирают и отправляют за границу!
Стоматология - то же самое (в части финансовых подходов). В страховке будет лимит на экстренную помощь, как есть он и сейчас в большинстве полисов ДМС.
И последнее - с чего я взял, что у медицины нельзя воровать деньги? Сооовсем такой несущественный фактор - смертность у нас одна из самых высоких в мире, а продолжительность жизни - самая низкая в Европе. А так - да, больше никаких причин для такой позиции и нет...