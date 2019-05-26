Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 30023003300430053006> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 159 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 159 Додано: Нед 26 тра, 2019 12:39 UA написав: 1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.

Деньги не обманешь (с)

Даже в закрытой экономической системе 1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.Деньги не обманешь (с)Даже в закрытой экономической системе



Мерять экономику СССР в долларах - это все равно, что мерять угол в градусах Цельсия



Но даже ваш умозрительный анализ показывает, что бедности в СССР не было - средняя зарплата 40 долларов (образца 1970-х) при нулевых расходах на образование, медицину и приобретение/аренду жилья - т.е. де факто, только на еду, одежду, быт и отдых Мерять экономику СССР в долларах - это все равно, что мерять угол в градусах ЦельсияНо даже ваш умозрительный анализ показывает, что бедности в СССР не было - средняя зарплата 40 долларов (образца 1970-х) при нулевых расходах на образование, медицину и приобретение/аренду жилья - т.е. де факто, только на еду, одежду, быт и отдых zРадио

Повідомлень: 2330 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 12:44 UA написав: zРадио написав: UA написав: --------------------

zРадио

Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

--------------------

В СССР же жили --------------------Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!--------------------В СССР же жили



А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?



Если нет, то я вам подскажу 5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов. А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?Если нет, то я вам подскажу5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов.

1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.

Деньги не обманешь (с)

Даже в закрытой экономической системе 1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.Деньги не обманешь (с)Даже в закрытой экономической системе

Арифметику Вы знаете, но что Вы хотели сказать не понятно.

И опять же "в закрытой экономической системе" "рыночный" курс доллара, включающий в т.ч. риск тюремного заключения за обладание долларом, это ни о чём. Арифметику Вы знаете, но что Вы хотели сказать не понятно.И опять же "в закрытой экономической системе" "рыночный" курс доллара, включающий в т.ч. риск тюремного заключения за обладание долларом, это ни о чём.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13202 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 12:47 Re: Політичні дискусії zРадио написав:

Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).

Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.

zРадио написав:

Faceless написав: Про стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год.

Про стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год.

В разы, в разы! Более половины расходов страховой медицины - это диагностика и лекарства, которые на масштабе будут растортовываться просто на ура! Это американский опыт - там страховщики получают препараты у фармацевтов за 10-30%, а диагностику - за 40-50% розничной цены.



Сегодня же украинские страховщики в лучшем случае платят 70%, а как "стандарт" - 80-90%! В разы, в разы! Более половины расходов страховой медицины - это диагностика и лекарства, которые на масштабе будут растортовываться просто на ура! Это американский опыт - там страховщики получают препараты у фармацевтов за 10-30%, а диагностику - за 40-50% розничной цены.Сегодня же украинские страховщики в лучшем случае платят 70%, а как "стандарт" - 80-90%!

Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.

Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.

zРадио написав:

Faceless написав: Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных.

И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных.И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину



Я уже ТРИЖДЫ сказал, где взять деньги на поддержание необходимого при работающем страховом рынке количества государственных учреждений и программ! Я уже ТРИЖДЫ сказал, где взять деньги на поддержание необходимого при работающем страховом рынке количества государственных учреждений и программ!



Трижды ни о чем, если конкретнее. Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.Трижды ни о чем, если конкретнее. Faceless

Модератор Повідомлень: 24781 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1121 раз. Подякували: 5841 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 13:00 Faceless написав: zРадио написав:

Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).

Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.



А что это, если не воровство - эффективность? Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?



Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!





Faceless написав:

Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.

Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.

Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.



Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США? Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!



Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки А что это, если не воровство - эффективность?Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США?Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки zРадио

Повідомлень: 2330 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 13:05 Re: Політичні дискусії UA написав: 1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля. 1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.

5,58 х 365 : 12 = 169,73



Теперь смотрим зарплаты здесь - "Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены" ( https://arctus.livejournal.com/106646.html )



В 1985-м за чертой бедности в СССР, оказывается, были служащие в промышленности, связисты, работники торговли, столовых, ресторанов ITшники, ЖЭКи, медики, учителя, работники искусства и аппарат органов управления



Вы правы:

Деньги не обманешь (с) 5,58 х 365 : 12 = 169,73Теперь смотрим зарплаты здесь - "Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены" (В 1985-м за чертой бедности в СССР, оказывается, были служащие в промышленности, связисты, работники торговли, столовых, ресторановITшники, ЖЭКи, медики, учителя, работники искусства и аппарат органов управленияВы правы: yanyura Повідомлень: 4640 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 13:27 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:

Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).

Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/



Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.



А что это, если не воровство - эффективность? Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?



Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!





Faceless написав:

Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.

Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.

Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.



Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США? Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!



Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки А что это, если не воровство - эффективность?Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США?Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки



Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали.

Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти?

Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели.

С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно.

Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично.

Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.



Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете. Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали.Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти?Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели.С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно.Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично.Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете. Faceless

Модератор Повідомлень: 24781 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1121 раз. Подякували: 5841 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 14:19 Faceless написав:

Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали.

Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти?

Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели.

С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно.

Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично.

Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.



Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете. Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали.Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти?Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели.С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно.Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично.Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете.



Я привел цифры со ссылкой на бюджет и рынок ДМС, вы же в ответ - раскритиковали мои, не приводя своих. И еще упрекаете других в абстрактности.



Сегодняшние государственные больницы неэффективны. Там расходуется нереальное количество тепла, электроэнергии, арендных и административных расходов. Удельные расходы на обслуживание пациента там ВЫШЕ, чем в частных клиниках среднего уровня. Поэтому куда будет стремиться ценник рынка при подходе "конкуренция за пациента" вы не знаете! Поэтому и не сочиняйте!



Далее - никаких страховок на онкологию в природе не существует! Есть понятие страхового лимита для критических заболеваний! А что государство Украина сегодня кого-то лечит по этим заболеваниям за свой счет? Да уже и детей не лечит - даже Охматдит уже их не берет. Бедные родители с миру по нитке собирают и отправляют за границу!



Стоматология - то же самое (в части финансовых подходов). В страховке будет лимит на экстренную помощь, как есть он и сейчас в большинстве полисов ДМС.



И последнее - с чего я взял, что у медицины нельзя воровать деньги? Сооовсем такой несущественный фактор - смертность у нас одна из самых высоких в мире, а продолжительность жизни - самая низкая в Европе. А так - да, больше никаких причин для такой позиции и нет... Я привел цифры со ссылкой на бюджет и рынок ДМС, вы же в ответ - раскритиковали мои, не приводя своих. И еще упрекаете других в абстрактности.Сегодняшние государственные больницы неэффективны. Там расходуется нереальное количество тепла, электроэнергии, арендных и административных расходов. Удельные расходы на обслуживание пациента там ВЫШЕ, чем в частных клиниках среднего уровня. Поэтому куда будет стремиться ценник рынка при подходе "конкуренция за пациента" вы не знаете! Поэтому и не сочиняйте!Далее - никаких страховок на онкологию в природе не существует! Есть понятие страхового лимита для критических заболеваний! А что государство Украина сегодня кого-то лечит по этим заболеваниям за свой счет? Да уже и детей не лечит - даже Охматдит уже их не берет. Бедные родители с миру по нитке собирают и отправляют за границу!Стоматология - то же самое (в части финансовых подходов). В страховке будет лимит на экстренную помощь, как есть он и сейчас в большинстве полисов ДМС.И последнее - с чего я взял, что у медицины нельзя воровать деньги? Сооовсем такой несущественный фактор - смертность у нас одна из самых высоких в мире, а продолжительность жизни - самая низкая в Европе. А так - да, больше никаких причин для такой позиции и нет... zРадио

Повідомлень: 2330 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 14:38

это как в бизнесе, что бы не светится хозяину, то создают фиктивные фирмы с подставным лицом, на которое заходят бабки, а реально распоряжается ими совершенно др.

поэтому, если беня думает про дефолт, то значит он произойдёт.

не обяз. сегодня или завтра. просто надо уже быть на 90% готовым к такому развитию. при том для бени он выгоден. при дефи - крупняк обоготится еще в 2-5 раз.

а зе - ему по барабану. ведь он получает бабки от др. а за что капает ему бабло - ему пофиг.

просто глупый народ думает, что пришёл чел. с индийского кино, а значит будет беспокоится за стариков и детей. реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.это как в бизнесе, что бы не светится хозяину, то создают фиктивные фирмы с подставным лицом, на которое заходят бабки, а реально распоряжается ими совершенно др.поэтому, если беня думает про дефолт, то значит он произойдёт.не обяз. сегодня или завтра. просто надо уже быть на 90% готовым к такому развитию. при том для бени он выгоден. при дефи - крупняк обоготится еще в 2-5 раз.а зе - ему по барабану. ведь он получает бабки от др. а за что капает ему бабло - ему пофиг.просто глупый народ думает, что пришёл чел. с индийского кино, а значит будет беспокоится за стариков и детей. Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4204 З нами з: 13.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 14:46 Re: Валютный рынок в контексте ДС Игорь Алексеевич написав: реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.



А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ? А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ? freeze 4 Повідомлень: 11583 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5191 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 14:49 freeze написав: Игорь Алексеевич написав: реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.



А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ? А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?



такие решения принимаются за кулисами и втихаря.

образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда.

и не дай бог зе снимет или потеряет - этот чудо наушник.

и кстати вы что думаете, что зе начнёт сразу выполнять все дела в пользу бени. это сильно будет наглядно. поэтому такие дела делаются постепенно и тихо.

дайте время - дайте срок, будет белка и свисток...)) такие решения принимаются за кулисами и втихаря.образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда.и не дай бог зе снимет или потеряет - этот чудо наушник.и кстати вы что думаете, что зе начнёт сразу выполнять все дела в пользу бени. это сильно будет наглядно. поэтому такие дела делаются постепенно и тихо.дайте время - дайте срок, будет белка и свисток...)) Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?. Игорь Алексеевич Повідомлень: 4204 З нами з: 13.09.09 Подякував: 2 раз. Подякували: 390 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 30023003300430053006> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм