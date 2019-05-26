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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30023003300430053006>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 159
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:39

  UA написав:1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.
Деньги не обманешь (с)
Даже в закрытой экономической системе :mrgreen:


Мерять экономику СССР в долларах - это все равно, что мерять угол в градусах Цельсия :mrgreen:

Но даже ваш умозрительный анализ показывает, что бедности в СССР не было - средняя зарплата 40 долларов (образца 1970-х) при нулевых расходах на образование, медицину и приобретение/аренду жилья - т.е. де факто, только на еду, одежду, быт и отдых
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:44

  UA написав:
  zРадио написав:
  UA написав:--------------------
zРадио
Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!
--------------------
В СССР же жили :mrgreen:


А вы знаете, что инфляция доллара составляет порядка 2% в год? А вы знаете, как считается сложный банковский процент?

Если нет, то я вам подскажу :mrgreen: 5 долларов сегодня покупают столько, сколько 50 лет назад покупал 1 доллар 86 центов.

1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.
Деньги не обманешь (с)
Даже в закрытой экономической системе :mrgreen:

Арифметику Вы знаете, но что Вы хотели сказать не понятно.
И опять же "в закрытой экономической системе" "рыночный" курс доллара, включающий в т.ч. риск тюремного заключения за обладание долларом, это ни о чём.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:47

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).
Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.
zРадио написав:
  Faceless написав:Про стоимость полиса ДМС - эффект масштаба конечно будет, но не в разы, как вы того ожидаете, а если уж речь о совсем полноценном страховании и для всех, включая людей с хроническими болезнями, особенно в возрасте, со стоматологией, сложными заболеваниями - это даже не 10000 в год.

В разы, в разы! Более половины расходов страховой медицины - это диагностика и лекарства, которые на масштабе будут растортовываться просто на ура! Это американский опыт - там страховщики получают препараты у фармацевтов за 10-30%, а диагностику - за 40-50% розничной цены.

Сегодня же украинские страховщики в лучшем случае платят 70%, а как "стандарт" - 80-90%!

Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.
Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.
zРадио написав:
  Faceless написав:Учтите, что в ликвидацией гос финансирования медучреждений, страховки подорожают, так как относительно халявных для 1-2 категории (госполиклиники) уже не будет, все подтянутся к ценовому уровню частных.
И до 6000 грн в мес средняя стоимость полиса не сползает,тем более, что и этих 6000 нет возможности выделить, нельзя обнулить все бюджетные расходы на медицину


Я уже ТРИЖДЫ сказал, где взять деньги на поддержание необходимого при работающем страховом рынке количества государственных учреждений и программ!


Трижды ни о чем, если конкретнее.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:00

  Faceless написав:
zРадио написав:
Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).
Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.


А что это, если не воровство - эффективность? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?

Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!


  Faceless написав:
Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.
Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.


Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США? :mrgreen: Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!

Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:05

Re: Політичні дискусії

  UA написав:1 доллар 86 центов множим на курс черного рынка - 3 рубля за полновесный американский доллар. (т.е. рыночный по сегодняшним понятиям) и получаем 5,58 рубля.

5,58 х 365 : 12 = 169,73

Теперь смотрим зарплаты здесь - "Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены" (https://arctus.livejournal.com/106646.html)

В 1985-м за чертой бедности в СССР, оказывается, были служащие в промышленности, связисты, работники торговли, столовых, ресторанов :mrgreen: ITшники, ЖЭКи, медики, учителя, работники искусства и аппарат органов управления :mrgreen: :mrgreen:

Вы правы:
Деньги не обманешь (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:27

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:
Доля медицины в бюджетных расходах 2013 = 12,2% (61,6 из 505,8 млрд грн).
Доля медицины в бюджетных расходах 2019 = 8,9% (123,9 из 1395,4 млрд грн).
http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

Вот вам не-голословное доказательство того, что медицину бессовестно обворовали!

Не вижу основания называть "обворовыванием" такое снижение. Никакого.


А что это, если не воровство - эффективность? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тогда ответьте - почему госаппарат и МВД за 5 лет стали столь неэффективными, что впитали в себя все деньги, сэкономленные на медицине?

Это это вопрос приоритетов государства? Ок, тогда давайте власть публично признает, что собственное обеспечение для нее более важно, чем поддержание здоровья и уровня образования населения. Но пропаганда то ведется (велась, по крайней мере) обратная! Только люди умнее пропаганды - они отвечают на нее эмиграцией, вот и все!


  Faceless написав:
Не стоит сюда приводить США, у них разница в расценках дл, страховой и без просто фантастическая, и не имеет ничего общего с реальными расходами.
Плюс значительная часть, если не большинство, полисов ДМС не покрывают лекарства полностью, лишь часть стоимости. Реальная стоимость полиса с покрытием лекарств полностью, и с учётом того, что расходы на услуги госучреждений вырастут после прекращения/сокращения их государственного финансирования, будет значительно больше текущего среднего уровня. И никакого уменьшения "в разы" не будет и близко.


Я правильно вас услышал - в Украине лекарства в розницу стоят дешевле, чем в США? :mrgreen: Смешно же! Дешевле стоят лишь низкопробные украинские дженерики, которые в США не представлены просто как класс! Да и кто вам сказал, что они не продаются с огромной рентабельностью? Цена на опте на лекарствах (и наших, и зарубежных) может быть снижена если не на порядок, то в 2-5 раз точно! Я вам говорю это со знанием дела!

Особенно это хорошо получается одновременно с запретом отпуска лекарств без рецепта и ограничением рекламы! Было бы желание, как говорится... И немного клепки :D


Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали.
Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти?
Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели.
С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно.
Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично.
Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.

Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:19

  Faceless написав:
Вы весьма оригинальны - вне зависимости от того, что читаете, воспринимаете только то, что сами себе придумали.
Вы сыпете одними абстракциями и предположениями. МВД у вас с гос аппаратом объедают медицину. С чего вы вообще взяли, что доля медрасходов в бюджете обязана быть стабильной или расти?
Ничего не смогли аргументированно ответить ни на что, сейчас наценки на лекарства приплели.
С переходом всех медучреждений на коммерческую основу, уменьшением коррупции и теневых доходов медиков - расценки госмедучреждений подрастут и сравняются с частными. Это вполне очевидно.
Полис для массовой страховой медицины должен покрывать очень много всего, от стоматологии до тяжёлых заболеваний, всех узких специалистов, полностью покрывать медикаменты и все анализы. Я молчу уже о стоимости страховки по онкологии. И пусть даже он будет ограничиваться большей часью госмедучреждениями и частными низких категорий, по стоимости такой полис в среднем (вероятно будет существенная разница в зависимости от возраста и состояния здоровья) будет стоить в разы дороже среднего полиса ДМС сейчас. Это также вполне логично.
Даже если обеспечение медпрепаратами будет реализовано напрямую, без наценки посредников, это не снизит в разы стоимость полиса. Ну не сможете вы за 200 евро в год обеспечить полноценное медобслуживание. Никак.

Так что "со знанием дела" вы разве что фантазируете.


Я привел цифры со ссылкой на бюджет и рынок ДМС, вы же в ответ - раскритиковали мои, не приводя своих. И еще упрекаете других в абстрактности.

Сегодняшние государственные больницы неэффективны. Там расходуется нереальное количество тепла, электроэнергии, арендных и административных расходов. Удельные расходы на обслуживание пациента там ВЫШЕ, чем в частных клиниках среднего уровня. Поэтому куда будет стремиться ценник рынка при подходе "конкуренция за пациента" вы не знаете! Поэтому и не сочиняйте!

Далее - никаких страховок на онкологию в природе не существует! Есть понятие страхового лимита для критических заболеваний! А что государство Украина сегодня кого-то лечит по этим заболеваниям за свой счет? Да уже и детей не лечит - даже Охматдит уже их не берет. Бедные родители с миру по нитке собирают и отправляют за границу!

Стоматология - то же самое (в части финансовых подходов). В страховке будет лимит на экстренную помощь, как есть он и сейчас в большинстве полисов ДМС.

И последнее - с чего я взял, что у медицины нельзя воровать деньги? Сооовсем такой несущественный фактор - смертность у нас одна из самых высоких в мире, а продолжительность жизни - самая низкая в Европе. А так - да, больше никаких причин для такой позиции и нет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:38

реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.
это как в бизнесе, что бы не светится хозяину, то создают фиктивные фирмы с подставным лицом, на которое заходят бабки, а реально распоряжается ими совершенно др.
поэтому, если беня думает про дефолт, то значит он произойдёт.
не обяз. сегодня или завтра. просто надо уже быть на 90% готовым к такому развитию. при том для бени он выгоден. при дефи - крупняк обоготится еще в 2-5 раз. :roll:
а зе - ему по барабану. ведь он получает бабки от др. а за что капает ему бабло - ему пофиг. :shock:
просто глупый народ думает, что пришёл чел. с индийского кино, а значит будет беспокоится за стариков и детей. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь Алексеевич написав:реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.


А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:49

  freeze написав:
Игорь Алексеевич написав:реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.


А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?


такие решения принимаются за кулисами и втихаря.
образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда. :shock:
и не дай бог зе снимет или потеряет - этот чудо наушник. :P :P
и кстати вы что думаете, что зе начнёт сразу выполнять все дела в пользу бени. это сильно будет наглядно. поэтому такие дела делаются постепенно и тихо.
дайте время - дайте срок, будет белка и свисток...))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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