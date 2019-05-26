Додано: Нед 26 тра, 2019 15:03

freeze написав: Игорь Алексеевич написав: такие решения принимаются за кулисами. образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда.

и не дай бог зе снимет или потеряет - это наушник. такие решения принимаются за кулисами. образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда.и не дай бог зе снимет или потеряет - это наушник.



То есть вы не знаете, принимал ли Президент Зеленский какие то решения в пользу Коломойского ? То есть вы не знаете, принимал ли Президент Зеленский какие то решения в пользу Коломойского ?

если вы в бизнесе работаете, то прекрасно знаете, что липовые фирмы создают не в первый день основания основной. вначале жирок, а уж потом думают кого запустить под обналичку и кого поставить у руля липафирм.так и здесь, подготовили кадры, теперь типа пристреляемся и сделаем вид, что это самостоятельное лицо. и только потом начнём руководить фирмой, через подставу.кстати самый первый бесталковый шаг - роспуск парламента. ведь большинства и при новом у зе не будет. а оно ему и не надо. для бени главное выводить с украины бабло, а не полит. страсти.пока народ будет на лавочках занят, кто и за кого, то в это время поток бабок будет выходить за бугор.только теперь на др. лицо.а зе будет людям жаловаться, что у него нет большинства и он ничего самостоятельно не может сделать, поэтому и курс под 40 и страна в ж....надо делать - дефи, а потом и ноги, ноги... ))