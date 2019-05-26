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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3003300430053006>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 159
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Игорь Алексеевич написав:такие решения принимаются за кулисами. образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда. :shock:
и не дай бог зе снимет или потеряет - это наушник. :P


То есть вы не знаете, принимал ли Президент Зеленский какие то решения в пользу Коломойского ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:57

  freeze написав:
Игорь Алексеевич написав:реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.


А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?


Посмотрим, я скептически отношусь к каким-то резким расследованиям по всем Бениным делам
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:03

  freeze написав:
Игорь Алексеевич написав:такие решения принимаются за кулисами. образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда. :shock:
и не дай бог зе снимет или потеряет - это наушник. :P


То есть вы не знаете, принимал ли Президент Зеленский какие то решения в пользу Коломойского ?

если вы в бизнесе работаете, то прекрасно знаете, что липовые фирмы создают не в первый день основания основной. вначале жирок, а уж потом думают кого запустить под обналичку и кого поставить у руля липафирм.
так и здесь, подготовили кадры, теперь типа пристреляемся и сделаем вид, что это самостоятельное лицо. и только потом начнём руководить фирмой, через подставу.
кстати самый первый бесталковый шаг - роспуск парламента. ведь большинства и при новом у зе не будет. а оно ему и не надо. для бени главное выводить с украины бабло, а не полит. страсти.
пока народ будет на лавочках занят, кто и за кого, то в это время поток бабок будет выходить за бугор.
только теперь на др. лицо.
а зе будет людям жаловаться, что у него нет большинства и он ничего самостоятельно не может сделать, поэтому и курс под 40 и страна в ж....
надо делать - дефи, а потом и ноги, ноги... )) :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:09

Игорь Алексеевич

Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы.
Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:12

  freeze написав:Игорь Алексеевич

Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы.
Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?


я вам ответил - роспуск парламента. вы думаете - это он сам решился на такой шаг??, при том зная всю кухню, что при новом парламенте не будет создана коалиция, а значит ещё больше бардак в стране.
чем больше возни в стране со всякими выборами, перевыборами, тем легче под шумок выводить капиталы, т.к. нет министров у руля, а есть - врио. а у врио - нет законной власти и нет подчинения от др.органов власти. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 26 тра, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:15

  freeze написав:Игорь Алексеевич

Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы.
Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?

Вам ответили на вопрос. Если, в силу своих убеждений, вы не хотите принять ответ и критически подойти к анализу происходящего, то просто расслабтесь и получайте удовольствие от того, что вошли в 73%.
Кстати, посмотрите выступление Зе и прочитайте пост Омеляна в ФБ по этому поводу. Возможно немного освежит голову.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:18

  V2 написав:
  Вкладчик1234 написав:и затягивание с возвратом Саакашвили

Зате в поверненні всіх інших вже досягнув успіху :(

Как сказал кум прошлого резидента, и по совместительству генеральный прокурор без юридического образования: "А у Вас есть доказательства их преступлений?"

Кроме того, куда более "негативные персонажи", например Медведчук, Ахметов, и прочие Трухановы-Фуксы - даже никуда не уезжали, Фукс получил укр. паспорт, оставив российский, и вообще "неплохо устроились".

Это тоже Зеленский виноват?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:20

Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины

Олигарх предложил равняться на Грецию и Аргентину.

https://lb.ua/economics/2019/05/26/4278 ... JN-bjSd0Wg
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:21

  19yuriy91 написав:Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины

Олигарх предложил равняться на Грецию и Аргентину.

https://lb.ua/economics/2019/05/26/4278 ... JN-bjSd0Wg

Я не проти... :P Перезавантажити систему.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:21

  Игорь Алексеевич написав:
  freeze написав:Игорь Алексеевич

Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы.
Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?


я вам ответил - роспуск парламента. вы думаете = это он сам решился на такой шаг??
чем больше возни в стране со всякими выборами, перевыборами, тем легче под шумок выводить капиталы, т.к. нет министров у руля, а есть - врио.


Чем помогает проведение выборов на пару месяцев раньше Коломойскому ?
С какой кстати вдруг Маркарова или Омелян, обретя на два месяцев приставку Врио или не обретя её, вдруг из верных порохолюбов станут вдруг верными бенялюбами ?
Куда Беня должен что-то выводить ? Если для него самое надежное убежище для капитала это именно Украина в свете ареста его счетов в Англии.
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