Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Игорь Алексеевич написав:такие решения принимаются за кулисами. образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда. и не дай бог зе снимет или потеряет - это наушник.
То есть вы не знаете, принимал ли Президент Зеленский какие то решения в пользу Коломойского ?
Игорь Алексеевич написав:такие решения принимаются за кулисами. образно говоря зе ходит в ухе с наушником. и будет отвечать и делать так, как в ухе будет дана команда. и не дай бог зе снимет или потеряет - это наушник.
То есть вы не знаете, принимал ли Президент Зеленский какие то решения в пользу Коломойского ?
если вы в бизнесе работаете, то прекрасно знаете, что липовые фирмы создают не в первый день основания основной. вначале жирок, а уж потом думают кого запустить под обналичку и кого поставить у руля липафирм. так и здесь, подготовили кадры, теперь типа пристреляемся и сделаем вид, что это самостоятельное лицо. и только потом начнём руководить фирмой, через подставу. кстати самый первый бесталковый шаг - роспуск парламента. ведь большинства и при новом у зе не будет. а оно ему и не надо. для бени главное выводить с украины бабло, а не полит. страсти. пока народ будет на лавочках занят, кто и за кого, то в это время поток бабок будет выходить за бугор. только теперь на др. лицо. а зе будет людям жаловаться, что у него нет большинства и он ничего самостоятельно не может сделать, поэтому и курс под 40 и страна в ж.... надо делать - дефи, а потом и ноги, ноги... ))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы. Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?
я вам ответил - роспуск парламента. вы думаете - это он сам решился на такой шаг??, при том зная всю кухню, что при новом парламенте не будет создана коалиция, а значит ещё больше бардак в стране. чем больше возни в стране со всякими выборами, перевыборами, тем легче под шумок выводить капиталы, т.к. нет министров у руля, а есть - врио. а у врио - нет законной власти и нет подчинения от др.органов власти.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 26 тра, 2019 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы. Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?
Вам ответили на вопрос. Если, в силу своих убеждений, вы не хотите принять ответ и критически подойти к анализу происходящего, то просто расслабтесь и получайте удовольствие от того, что вошли в 73%. Кстати, посмотрите выступление Зе и прочитайте пост Омеляна в ФБ по этому поводу. Возможно немного освежит голову.
Вкладчик1234 написав:и затягивание с возвратом Саакашвили
Зате в поверненні всіх інших вже досягнув успіху
Как сказал кум прошлого резидента, и по совместительству генеральный прокурор без юридического образования: "А у Вас есть доказательства их преступлений?"
Кроме того, куда более "негативные персонажи", например Медведчук, Ахметов, и прочие Трухановы-Фуксы - даже никуда не уезжали, Фукс получил укр. паспорт, оставив российский, и вообще "неплохо устроились".
Это тоже Зеленский виноват?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы. Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?
я вам ответил - роспуск парламента. вы думаете = это он сам решился на такой шаг?? чем больше возни в стране со всякими выборами, перевыборами, тем легче под шумок выводить капиталы, т.к. нет министров у руля, а есть - врио.
Чем помогает проведение выборов на пару месяцев раньше Коломойскому ? С какой кстати вдруг Маркарова или Омелян, обретя на два месяцев приставку Врио или не обретя её, вдруг из верных порохолюбов станут вдруг верными бенялюбами ? Куда Беня должен что-то выводить ? Если для него самое надежное убежище для капитала это именно Украина в свете ареста его счетов в Англии.