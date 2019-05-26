Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
198Le написав:Если так, то зачем он о дефолте говорит вслух в интервью? Сделали б тогда б дефолт по-тихому, а тут - рассказывает об этом в интервью. Что-то тут не вяжется...
Ещё в интервью удивило, что он про отношения США, Европы и России так вслух и открыто. Обычно так прямо в лоб такие люди не говорят. Разве что он к вопросу списания долгов, а про то что Украину кто хочет тот и "танцует" типа просто так ляпнул?
показал вид, что он самостоятельное лицо. и типа зе не его проект. не зе же сейчас говорить про дефи??? зе пока в штиле и ему не дают делать выступлений. зе - сейчас задача улыбаться и быть дружбаном народа. когда народ войдёт в экстаз, что это наш чувак и мы за него горой, то можно начинать операцию №2 - Ы и делать всё что угодно в финансах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы. Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?
Вам ответили на вопрос. Если, в силу своих убеждений, вы не хотите принять ответ и критически подойти к анализу происходящего, то просто расслабтесь и получайте удовольствие от того, что вошли в 73%. Кстати, посмотрите выступление Зе и прочитайте пост Омеляна в ФБ по этому поводу. Возможно немного освежит голову.
Возобновилась информационная атака на Зеленского - причины и заказчики #Дубинскийотвечает
Чтобы объявить суверенный дефолт, необходима элита, которая не держит свои деньги и имущество в юрисдикции заемщика. Ну и откуда у нас такая?
Коломойский не может этого не понимать. Думаю, он просто расторговывает "кредитные каникулы" на несколько лет, чтобы увеличить кормовую базу, пока у Зеленского есть перед ним обязы, и высоки шансы на хороший улов.
Это никакая не перезагрузка, как вы понимаете. Это только ухудшает долгосрочный прогноз.
И уж тем более это не ноу-хау. Порошенко с Яресько уже проворачивали нечто подобное 4 года назад...
Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы. Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?
Вам ответили на вопрос. Если, в силу своих убеждений, вы не хотите принять ответ и критически подойти к анализу происходящего, то просто расслабтесь и получайте удовольствие от того, что вошли в 73%. Кстати, посмотрите выступление Зе и прочитайте пост Омеляна в ФБ по этому поводу. Возможно немного освежит голову.
Возобновилась информационная атака на Зеленского - причины и заказчики #Дубинскийотвечает
честно говоря я не за зе и не за порохо и не за смешко и т.д. за эти годы я приспособился, что у власти бизнес - и его задача отнять у бывшего дружбана бабло, который подставил его в прошлый раз. для меня страшно будет, когда к власти придёт - честный или еще страшней очень честный. а зе - это была первая буква - А, а теперь стала буква - Я. т,е. читаем и пишем не слева направо, а наоборот, а суть там одна - отмыв бабла..., только теперь обиженными пацанами и дядьками при порохе.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!
А в СРСР, який ви так розхвалюєте і який точно був економічним тигром, по-вашому - 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день. Як же ці кремлеботи надоїли...
ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.