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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3003300430053006

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 159
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:24

  198Le написав:Если так, то зачем он о дефолте говорит вслух в интервью? Сделали б тогда б дефолт по-тихому, а тут - рассказывает об этом в интервью. Что-то тут не вяжется...

Ещё в интервью удивило, что он про отношения США, Европы и России так вслух и открыто. Обычно так прямо в лоб такие люди не говорят. Разве что он к вопросу списания долгов, а про то что Украину кто хочет тот и "танцует" типа просто так ляпнул?


показал вид, что он самостоятельное лицо. и типа зе не его проект.
не зе же сейчас говорить про дефи???
зе пока в штиле и ему не дают делать выступлений.
зе - сейчас задача улыбаться и быть дружбаном народа. :P
когда народ войдёт в экстаз, что это наш чувак и мы за него горой, то можно начинать операцию №2 - Ы и делать всё что угодно в финансах. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Если для него самое надежное убежище для капитала это именно Украина в свете ареста его счетов в Англии.


а кто выводит сег.свой капитал в европу??? притом ворованный - вчерашний день.))
для этого есть маленькие азиатские страны, которые и живут там за счёт таких инвестиций.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:32

  Игорь Алексеевич написав:
  freeze написав:Если для него самое надежное убежище для капитала это именно Украина в свете ареста его счетов в Англии.


а кто выводит сег.свой капитал в европу??? притом ворованный - вчерашний день.))
для этого есть маленькие азиатские страны, которые и живут там за счёт таких инвестиций.


Вам бы на конкурс экстрасенсов - всё наперед знаете, в курсе как будет всё происходить, или что и кто будут делать через месяц, год или пять.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:32

  freeze написав:
  Любопытный написав:
  freeze написав:Игорь Алексеевич

Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы.
Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?

Вам ответили на вопрос. Если, в силу своих убеждений, вы не хотите принять ответ и критически подойти к анализу происходящего, то просто расслабтесь и получайте удовольствие от того, что вошли в 73%.
Кстати, посмотрите выступление Зе и прочитайте пост Омеляна в ФБ по этому поводу. Возможно немного освежит голову.


Возобновилась информационная атака на Зеленского - причины и заказчики #Дубинскийотвечает

https://www.youtube.com/watch?v=2ke6Zeb9E5Q

О какой атаке идет речь? Это конструктивная критика его дурной головы и попыток приписать себе заслуги папередников.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:33

  Козак-характерник написав:
  19yuriy91 написав:Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины

Олигарх предложил равняться на Грецию и Аргентину.

https://lb.ua/economics/2019/05/26/4278 ... JN-bjSd0Wg

Я не проти... :P Перезавантажити систему.


И я. Только наше мнение здесь ничего не стоит.

Чтобы объявить суверенный дефолт, необходима элита, которая не держит свои деньги и имущество в юрисдикции заемщика. Ну и откуда у нас такая?

Коломойский не может этого не понимать. Думаю, он просто расторговывает "кредитные каникулы" на несколько лет, чтобы увеличить кормовую базу, пока у Зеленского есть перед ним обязы, и высоки шансы на хороший улов.

Это никакая не перезагрузка, как вы понимаете. Это только ухудшает долгосрочный прогноз.

И уж тем более это не ноу-хау. Порошенко с Яресько уже проворачивали нечто подобное 4 года назад...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:37

  freeze написав:
  Любопытный написав:
  freeze написав:Игорь Алексеевич

Вы почему-то не отвечаете на простейшие односложные вопросы.
Могу повторить - какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?

Вам ответили на вопрос. Если, в силу своих убеждений, вы не хотите принять ответ и критически подойти к анализу происходящего, то просто расслабтесь и получайте удовольствие от того, что вошли в 73%.
Кстати, посмотрите выступление Зе и прочитайте пост Омеляна в ФБ по этому поводу. Возможно немного освежит голову.


Возобновилась информационная атака на Зеленского - причины и заказчики #Дубинскийотвечает

https://www.youtube.com/watch?v=2ke6Zeb9E5Q


честно говоря я не за зе и не за порохо и не за смешко и т.д.
за эти годы я приспособился, что у власти бизнес - и его задача отнять у бывшего дружбана бабло, который подставил его в прошлый раз.
для меня страшно будет, когда к власти придёт - честный или еще страшней очень честный. :P :P :P
а зе - это была первая буква - А, а теперь стала буква - Я. т,е. читаем и пишем не слева направо, а наоборот, а суть там одна - отмыв бабла..., только теперь обиженными пацанами и дядьками при порохе. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:47

  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

А в СРСР, який ви так розхвалюєте і який точно був економічним тигром, по-вашому - 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день.
Як же ці кремлеботи надоїли...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:58

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

А в СРСР, який ви так розхвалюєте і який точно був економічним тигром, по-вашому - 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день.
Як же ці кремлеботи надоїли...


Надоели, скорее, дурынды, видящие в сравнении преступлений СССР и США расхваливание СССР :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:08

  freeze написав:
Игорь Алексеевич написав:реально кто в украине през.??? мне кажется - беня, а зе - это подства.


А какие решения Зеленский принял в пользу Коломойского ?

Вы таки наш :wink:
На глупый вопрос еврей всегда ответит умным вопросом
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 26 тра, 2019 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:09

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

А в СРСР, який ви так розхвалюєте і який точно був економічним тигром, по-вашому - 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день.
Як же ці кремлеботи надоїли...

ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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