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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3005300630073008>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 159
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:40

  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

Великий економіст, але не розумієш елементарних речей.
Ці гроші були віртуальні і нічим не підкріплені. Не забезпечені товарами, якщо по простому. Що і підтвердилось в 1990-91.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:41

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Не может в стране "экономическим тигре" 60% населения бедствовать (жить менее, чем на 5 долларов в день). Это данные ООН!

А в СРСР, який ви так розхвалюєте і який точно був економічним тигром, по-вашому - 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день.
Як же ці кремлеботи надоїли...

ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними


Сейчас запоет, что в СССР не было ни денег, ни возможностей их потратить :mrgreen: И неважно, что одно с другим несовместимо ни в теории, ни на практике - главное самоутвердиться на сравнении жизни 50 лет назад и констатации, что в этом вашем клятом совке ни в интернете с айфона нельзя было посидеть, ни в Италию по безвизу на заработки мотнуть :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:45

Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:
https://www.youtube.com/watch?v=dns9NnxrsVI
Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:49

  zРадио написав:Сейчас запоет, что в СССР не было ни денег, ни возможностей их потратить :mrgreen: И неважно, что одно с другим несовместимо ни в теории, ни на практике - главное самоутвердиться на сравнении жизни 50 лет назад и констатации, что в этом вашем клятом совке ни в интернете с айфона нельзя было посидеть, ни в Италию по безвизу на заработки мотнуть :mrgreen:

при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.
Денежные знаки были, потратить их были ограниченные возможности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:56

Re: Політичні дискусії

пройшло 28 рокiв розпаду СРСР, але чомусь до рiвня життя не те що Нiмеччини, а навiть, Польщi в "другiй Францii" ще 20 рокiв, якщо Польща буде стагнувати.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:56

Re: Політичні дискусії

Зеленский пришел на съемки "Лиги смеха"
Наводнение в Закарпатье. Стихийное бедствие. Зеленский туда не летит. Только звонок и новый Указ.
Зато на Лигу смеха приходит, то есть по субботам ещё немножечко и шьёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:00

  andrijk777 написав:Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:
https://www.youtube.com/watch?v=dns9NnxrsVI
Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло.


Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?

Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2 :)

Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:02

  pesikot написав:
  zРадио написав:Сейчас запоет, что в СССР не было ни денег, ни возможностей их потратить :mrgreen: И неважно, что одно с другим несовместимо ни в теории, ни на практике - главное самоутвердиться на сравнении жизни 50 лет назад и констатации, что в этом вашем клятом совке ни в интернете с айфона нельзя было посидеть, ни в Италию по безвизу на заработки мотнуть :mrgreen:

при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.
Денежные знаки были, потратить их были ограниченные возможности.



Все покупалось, от джинсов и дисков до прописки в Киеве и Москве, квартир и машин, на черном или сером рынке за деревянные, на чеки у березки или каштана.
Причем с начала 80-х москвичи и запоры продавались свободно в отличие от жигулей и волг.
Потерять квартиру было сложнее чем сейчас когда она якобы в собственности.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:04

  pesikot написав:
  zРадио написав:Сейчас запоет, что в СССР не было ни денег, ни возможностей их потратить :mrgreen: И неважно, что одно с другим несовместимо ни в теории, ни на практике - главное самоутвердиться на сравнении жизни 50 лет назад и констатации, что в этом вашем клятом совке ни в интернете с айфона нельзя было посидеть, ни в Италию по безвизу на заработки мотнуть :mrgreen:

при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.
Денежные знаки были, потратить их были ограниченные возможности.


Я не спорю с тем, что вы написали (хотя те квартиры легко приватизировались в 1990-2000-х - в этом моменте вы не совсем правы). Просто прошу учитывать разницу эпох - и нравственную, и технологическую.
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 тра, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:05

  pesikot написав:Зеленский пришел на съемки "Лиги смеха"
Наводнение в Закарпатье. Стихийное бедствие. Зеленский туда не летит. Только звонок и новый Указ.
Зато на Лигу смеха приходит, то есть по субботам ещё немножечко и шьёт


1) Наводнения в Закарпатье и Прикарпатье - результат вырубки лесов, растаскивания местными жителями габионов по берегам поставленным при клятом совке и т.д.
2) Зеленский уже назначил своего главу МЧС?
3) От того, что он сам туда полетит что измениться? Попиариться как Педро или Ющ перед телекамерами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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