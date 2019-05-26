Додано: Нед 26 тра, 2019 17:00

andrijk777 написав: Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:

https://www.youtube.com/watch?v=dns9NnxrsVI

Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло. Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло.

Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...