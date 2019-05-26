Великий економіст, але не розумієш елементарних речей.
Ці гроші були віртуальні і нічим не підкріплені. Не забезпечені товарами, якщо по простому. Що і підтвердилось в 1990-91.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:40
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:41
Сейчас запоет, что в СССР не было ни денег, ни возможностей их потратить И неважно, что одно с другим несовместимо ни в теории, ни на практике - главное самоутвердиться на сравнении жизни 50 лет назад и констатации, что в этом вашем клятом совке ни в интернете с айфона нельзя было посидеть, ни в Италию по безвизу на заработки мотнуть
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:45
Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:
Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло.
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:49
при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.
Денежные знаки были, потратить их были ограниченные возможности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:56
Re: Політичні дискусії
пройшло 28 рокiв розпаду СРСР, але чомусь до рiвня життя не те що Нiмеччини, а навiть, Польщi в "другiй Францii" ще 20 рокiв, якщо Польща буде стагнувати.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 26 тра, 2019 16:56
Re: Політичні дискусії
Наводнение в Закарпатье. Стихийное бедствие. Зеленский туда не летит. Только звонок и новый Указ.
Зато на Лигу смеха приходит, то есть по субботам ещё немножечко и шьёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:00
Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?
Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2
Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:02
Все покупалось, от джинсов и дисков до прописки в Киеве и Москве, квартир и машин, на черном или сером рынке за деревянные, на чеки у березки или каштана.
Причем с начала 80-х москвичи и запоры продавались свободно в отличие от жигулей и волг.
Потерять квартиру было сложнее чем сейчас когда она якобы в собственности.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:04
Я не спорю с тем, что вы написали (хотя те квартиры легко приватизировались в 1990-2000-х - в этом моменте вы не совсем правы). Просто прошу учитывать разницу эпох - и нравственную, и технологическую.
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 26 тра, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:05
1) Наводнения в Закарпатье и Прикарпатье - результат вырубки лесов, растаскивания местными жителями габионов по берегам поставленным при клятом совке и т.д.
2) Зеленский уже назначил своего главу МЧС?
3) От того, что он сам туда полетит что измениться? Попиариться как Педро или Ющ перед телекамерами
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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