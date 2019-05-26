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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3005300630073008

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 159
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:42

Народ, с кем Вы спорите?
С andrijk777?
С человеком, кот. о жизни в СССР знает только по рассказам вятровичей и перекрасившихся коммунистов, успешно засравших сказками неокрепшие мозги?
Доказать таким ничего не возможно.
Так же, как невозможно что-то доказать человеку, кот. молится на По и на 4-й день уже "убеждён", что Зе - маска Ко. Он в этом был "убеждён" ещё до того.
Эти "патриоты" в действительности ни на грош не верят в Украину и в то, что здесь хоть что-то может измениться. Заработали какие-то деньги и боятся их потерять. При этом считают всех не заработавших бы*** и лентяями, "так им и надо", " таких надо ограничить в праве голоса, они ничего не стоят и ничего не понимают".
Единственное оружие таких людей - ложь, демагогия и подтасовки. Интернет сильно облегчает такие задачи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:47

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.


Что вы рассуждаете о том , в чем понятия не имеете ?
Кто эти люди, которые живут в тысячах хрущовках по всей стране ? Как они туда попали ?
И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:48

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Зеленский пришел на съемки "Лиги смеха"
Наводнение в Закарпатье. Стихийное бедствие. Зеленский туда не летит. Только звонок и новый Указ.
Зато на Лигу смеха приходит, то есть по субботам ещё немножечко и шьёт


Порохоботам, что божья роса, на Мальдивы по поддельному паспорту во время войны это хорошо, на концерт к друзьям зайти это плохо.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:52

  shapo написав:Все покупалось, от джинсов и дисков до прописки в Киеве и Москве, квартир и машин, на черном или сером рынке за деревянные, на чеки у березки или каштана.
Причем с начала 80-х москвичи и запоры продавались свободно в отличие от жигулей и волг.
Потерять квартиру было сложнее чем сейчас когда она якобы в собственности.

москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар".
По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР.
Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая.
Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:53

  freeze написав:
pesikot написав:Зеленский пришел на съемки "Лиги смеха"
Наводнение в Закарпатье. Стихийное бедствие. Зеленский туда не летит. Только звонок и новый Указ.
Зато на Лигу смеха приходит, то есть по субботам ещё немножечко и шьёт


Порохоботам, что божья роса, на Мальдивы по поддельному паспорту во время войны это хорошо, на концерт к друзьям зайти это плохо.

Так и записываем, на концерт к друзьям по время стихийного бедствия в Закарпатье - это хорошо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 3005300630073008
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