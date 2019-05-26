Додано: Нед 26 тра, 2019 17:42

Народ, с кем Вы спорите?

С andrijk777?

С человеком, кот. о жизни в СССР знает только по рассказам вятровичей и перекрасившихся коммунистов, успешно засравших сказками неокрепшие мозги?

Доказать таким ничего не возможно.

Так же, как невозможно что-то доказать человеку, кот. молится на По и на 4-й день уже "убеждён", что Зе - маска Ко. Он в этом был "убеждён" ещё до того.

Эти "патриоты" в действительности ни на грош не верят в Украину и в то, что здесь хоть что-то может измениться. Заработали какие-то деньги и боятся их потерять. При этом считают всех не заработавших бы*** и лентяями, "так им и надо", " таких надо ограничить в праве голоса, они ничего не стоят и ничего не понимают".

Единственное оружие таких людей - ложь, демагогия и подтасовки. Интернет сильно облегчает такие задачи.