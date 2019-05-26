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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3006300730083009>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 159
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:47

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.


Что вы рассуждаете о том , в чем понятия не имеете ?
Кто эти люди, которые живут в тысячах хрущовках по всей стране ? Как они туда попали ?
И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:52

  shapo написав:Все покупалось, от джинсов и дисков до прописки в Киеве и Москве, квартир и машин, на черном или сером рынке за деревянные, на чеки у березки или каштана.
Причем с начала 80-х москвичи и запоры продавались свободно в отличие от жигулей и волг.
Потерять квартиру было сложнее чем сейчас когда она якобы в собственности.

москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар".
По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР.
Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая.
Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:57

  freeze написав:
pesikot написав:при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.


Что вы рассуждаете о том , в чем понятия не имеете ?
Кто эти люди, которые живут в тысячах хрущовках по всей стране ? Как они туда попали ?
И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.

Да, без проблем можно было. Подмазать кого надо и купить. Но ведь это не коррупция, ведь верно ? Или коррупция ?
И не уходите от темы разговора. Я писал о том, что невозможно было купить квартиру в собственность. И даже кооператив - это был тот ещё рассадник взяток, чтобы вступить в кооператив..
Вы это одобряете ? ну хорошо
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:09

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
pesikot написав:при СССР могли купить квартиру ? нет. Про кооператив не рассказывайте, всё равно квартира не покупалась в собственность и действовали нормы по метражу. Да и попасть в кооператив - та ещё коррупция была.
Могли пойти и купить авто, без стояний в очереди по несколько лет ? нет.


Что вы рассуждаете о том , в чем понятия не имеете ?
Кто эти люди, которые живут в тысячах хрущовках по всей стране ? Как они туда попали ?
И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.

Да, без проблем можно было. Подмазать кого надо и купить. Но ведь это не коррупция, ведь верно ? Или коррупция ?
И не уходите от темы разговора. Я писал о том, что невозможно было купить квартиру в собственность. И даже кооператив - это был тот ещё рассадник взяток, чтобы вступить в кооператив..
Вы это одобряете ? ну хорошо


Вы никогда не покупали машину во времена СССР и опять рассуждаете о чем не имеете малейшего понятия. Аналогично с кооперативами. Аналогично не знаете, что огромное количество сотни тысяч квартир в хрущевках были безвозмездно подарены работникам предприятий, то что тогда не было понятия приватизация это другой вопрос, но выселить вас из той квартиры никто не мог, и доставалась она детям практически всегда.

Теперь сейчас попросите в вашей сельской бухгалтерии, чтобы вам подарили квартиру.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:11

  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.
І факти:
https://genby.livejournal.com/439044.html
1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік
8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік
Для порівняння в США
В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 26 тра, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:15

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:І факти:
https://genby.livejournal.com/439044.html
1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік
8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік


Сказать то что хотели, что за пять лет количество автомобилей увеличилось в пять раз ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

За десять лет, пардон.
В тапке не могу исправить.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:27

  freeze написав:
andrijk777 написав:І факти:
https://genby.livejournal.com/439044.html
1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік
8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік


Сказать то что хотели, что за пять лет количество автомобилей увеличилось в пять раз ?

Що народ маючи тисячі на книжках не біг купляти ті авто "у вільному доступі".
Точно знаю що ЗАЗ коштував 4200р в 1988 році.
І було всього 1 авто на 30 людей! Явно не скажеш що "достатньо".
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:39

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  freeze написав:Сказать то что хотели, что за пять лет количество автомобилей увеличилось в пять раз ?

Що народ маючи тисячі на книжках не біг купляти ті авто "у вільному доступі".
Точно знаю що ЗАЗ коштував 4200р в 1988 році.
І було всього 1 авто на 30 людей! Явно не скажеш що "достатньо".


В 1985 году было уже 12 с половиной миллионов авто, темп роста очень большой.

Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:40

Модераторы, Вы утомляете.
В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.
Что вы там усмотрели противозаконного?
Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?
Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?
Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?
Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.
После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 тра, 2019 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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