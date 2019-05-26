Додано: Нед 26 тра, 2019 18:40

Модераторы, Вы утомляете.

В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.

Что вы там усмотрели противозаконного?

Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?

Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?

Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?

Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.

После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.

Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 тра, 2019 18:48, всього редагувалось 1 раз.