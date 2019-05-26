Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги. Историки, пля.
СССРботи договоріться між собою, як брехати. І факти: https://genby.livejournal.com/439044.html 1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік 8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік Для порівняння в США В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.
Бли-и-и-н! Кто-то спорит, что США жили богаче? Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.
Договорюйтесь між собою, СССРботи. *Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги. Историки, пля.
СССРботи договоріться між собою, як брехати. І факти: https://genby.livejournal.com/439044.html 1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік 8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік Для порівняння в США В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.
Бли-и-и-н! Кто-то спорит, что США жили богаче? Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.
Средняя продолжительность жизни:
Украина сегодня - 71,5 лет; УССР 50 лет назад - 70,25 лет;
США сегодня - 78,7 лет; США 50 лет назад - 70,5 лет.
Отставание современной Украины от США - 7,2 лет; отставание УССР от США - 0,25 лет.