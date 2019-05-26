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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3006300730083009 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 159 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 11 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 159 Додано: Нед 26 тра, 2019 18:46 andrijk777 написав: flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.

Историки, пля. И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.

І факти:

https://genby.livejournal.com/439044.html

1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік

8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік

Для порівняння в США

В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів. СССРботи договоріться між собою, як брехати.І факти:1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рікДля порівняння в СШАВ 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.



Бли-и-и-н!

Кто-то спорит, что США жили богаче?

Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?

Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше. Бли-и-и-н!Кто-то спорит, что США жили богаче?Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13205 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3856 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:04 flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели. Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.

*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла. Договорюйтесь між собою, СССРботи.*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла. andrijk777

Повідомлень: 1481 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:17 ЛАД написав: andrijk777 написав: flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.

Историки, пля. И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.

І факти:

https://genby.livejournal.com/439044.html

1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік

8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік

Для порівняння в США

В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів. СССРботи договоріться між собою, як брехати.І факти:1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рікДля порівняння в СШАВ 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.



Бли-и-и-н!

Кто-то спорит, что США жили богаче?

Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?

Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше. Бли-и-и-н!Кто-то спорит, что США жили богаче?Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.



Средняя продолжительность жизни:



Украина сегодня - 71,5 лет;

УССР 50 лет назад - 70,25 лет;



США сегодня - 78,7 лет;

США 50 лет назад - 70,5 лет.



Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;

отставание УССР от США - 0,25 лет.



Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???



PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно! Украина сегодня - 71,5 лет;УССР 50 лет назад - 70,25 лет;США сегодня - 78,7 лет;США 50 лет назад - 70,5 лет.Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;отставание УССР от США - 0,25 лет.Какие еще могут быть вопросы,???PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно! zРадио

Повідомлень: 2334 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3006300730083009 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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