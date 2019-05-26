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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3006300730083009

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 159
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
11
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:46

  andrijk777 написав:
  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.
І факти:
https://genby.livejournal.com/439044.html
1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік
8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік
Для порівняння в США
В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.


Бли-и-и-н!
Кто-то спорит, что США жили богаче?
Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? :mrgreen:
Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:04

  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.
*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:17

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.
І факти:
https://genby.livejournal.com/439044.html
1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік
8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік
Для порівняння в США
В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.


Бли-и-и-н!
Кто-то спорит, что США жили богаче?
Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? :mrgreen:
Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.


Средняя продолжительность жизни:

Украина сегодня - 71,5 лет;
УССР 50 лет назад - 70,25 лет;

США сегодня - 78,7 лет;
США 50 лет назад - 70,5 лет.

Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;
отставание УССР от США - 0,25 лет.

Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???

PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!
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  #<1 ... 3006300730083009
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