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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30073008300930103011>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 160
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
12
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:46

  andrijk777 написав:
  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.
І факти:
https://genby.livejournal.com/439044.html
1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік
8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік
Для порівняння в США
В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.


Бли-и-и-н!
Кто-то спорит, что США жили богаче?
Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? :mrgreen:
Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:04

  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.
*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:17

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.
Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.
І факти:
https://genby.livejournal.com/439044.html
1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік
8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік
Для порівняння в США
В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.


Бли-и-и-н!
Кто-то спорит, что США жили богаче?
Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? :mrgreen:
Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.


Средняя продолжительность жизни:

Украина сегодня - 71,5 лет;
УССР 50 лет назад - 70,25 лет;

США сегодня - 78,7 лет;
США 50 лет назад - 70,5 лет.

Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;
отставание УССР от США - 0,25 лет.

Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???

PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:37

  andrijk777 написав:
  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.
*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.

Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?

Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903.
Как соотношение, впечатляет?

Цифры отсюда - http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-usa.html и https://proautomoto.com/category/191-2019.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 тра, 2019 20:07, всього редагувалось 3 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:44

  zРадио написав:
Средняя продолжительность жизни:

Украина сегодня - 71,5 лет;
УССР 50 лет назад - 70,25 лет;

США сегодня - 78,7 лет;
США 50 лет назад - 70,5 лет.

Негры стали жить дольше, негров стало дофига...
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:45

  zРадио написав:Средняя продолжительность жизни:

Украина сегодня - 71,5 лет;
УССР 50 лет назад - 70,25 лет;

США сегодня - 78,7 лет;
США 50 лет назад - 70,5 лет.

Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;
отставание УССР от США - 0,25 лет.

Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???

PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!

УССР 50 лет назад - 70,25 лет
УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років
Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???
Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 26 тра, 2019 19:46, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:45

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.


Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.
Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.

У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.
Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.
Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.

Что вам еще рассказать ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:56

  freeze написав:
andrijk777 написав:Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.


Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.
Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.

Мої батьки теж получили кооперативу "безплатну" квартиру. И че??
Можна було взяти 5-10 безплатиних квартир? НІ? А чого так? Вони ж безплатні...
  freeze написав:У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.
Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.
Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.

Что вам еще рассказать ?

В 1970 було 1 авто на 170 жителів. Да ви куркуль, батенька. Зрозуміло, чого ви так з СРСР печетесь. Напевно такі, як ви розкуркулювали, тобто грабували, людей в 30-ті.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:58

  andrijk777 написав:Напевно такі, як ви розкуркулювали, тобто грабували, людей в 30-ті.


Мне кажется такие как вы раскулачивали нас в 30-е годы, тоже шариковы и малограмотные.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:02

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Средняя продолжительность жизни:

Украина сегодня - 71,5 лет;
УССР 50 лет назад - 70,25 лет;

США сегодня - 78,7 лет;
США 50 лет назад - 70,5 лет.

Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;
отставание УССР от США - 0,25 лет.

Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???

PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!

УССР 50 лет назад - 70,25 лет
УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років
Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???
Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.


Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно :mrgreen: Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев
zРадио
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