Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги. Историки, пля.
СССРботи договоріться між собою, як брехати. І факти: https://genby.livejournal.com/439044.html 1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік 8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік Для порівняння в США В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.
Бли-и-и-н! Кто-то спорит, что США жили богаче? Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.
Договорюйтесь між собою, СССРботи. *Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:И купить авто можно было без проблем, были бы деньги. Историки, пля.
СССРботи договоріться між собою, як брехати. І факти: https://genby.livejournal.com/439044.html 1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік 8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік Для порівняння в США В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.
Бли-и-и-н! Кто-то спорит, что США жили богаче? Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины? Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.
Средняя продолжительность жизни:
Украина сегодня - 71,5 лет; УССР 50 лет назад - 70,25 лет;
США сегодня - 78,7 лет; США 50 лет назад - 70,5 лет.
Отставание современной Украины от США - 7,2 лет; отставание УССР от США - 0,25 лет.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.
Договорюйтесь між собою, СССРботи. *Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?
Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903. Как соотношение, впечатляет?
Украина сегодня - 71,5 лет; УССР 50 лет назад - 70,25 лет;
США сегодня - 78,7 лет; США 50 лет назад - 70,5 лет.
Отставание современной Украины от США - 7,2 лет; отставание УССР от США - 0,25 лет.
Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???
PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!
УССР 50 лет назад - 70,25 лет УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав??? Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 26 тра, 2019 19:46, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение. Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.
У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка. Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали. Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.
andrijk777 написав:Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение. Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.
Мої батьки теж получили кооперативу "безплатну" квартиру. И че?? Можна було взяти 5-10 безплатиних квартир? НІ? А чого так? Вони ж безплатні...
freeze написав:У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка. Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали. Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.
Что вам еще рассказать ?
В 1970 було 1 авто на 170 жителів. Да ви куркуль, батенька. Зрозуміло, чого ви так з СРСР печетесь. Напевно такі, як ви розкуркулювали, тобто грабували, людей в 30-ті.
Украина сегодня - 71,5 лет; УССР 50 лет назад - 70,25 лет;
США сегодня - 78,7 лет; США 50 лет назад - 70,5 лет.
Отставание современной Украины от США - 7,2 лет; отставание УССР от США - 0,25 лет.
Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???
PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!
УССР 50 лет назад - 70,25 лет УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав??? Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.
Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев