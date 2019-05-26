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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 30073008300930103011> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 160 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 12 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 160 Додано: Нед 26 тра, 2019 18:46 andrijk777 написав: flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.

Историки, пля. И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.

І факти:

https://genby.livejournal.com/439044.html

1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік

8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік

Для порівняння в США

В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів. СССРботи договоріться між собою, як брехати.І факти:1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рікДля порівняння в СШАВ 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.



Бли-и-и-н!

Кто-то спорит, что США жили богаче?

Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?

Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше. Бли-и-и-н!Кто-то спорит, что США жили богаче?Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13209 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:04 flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели. Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.

*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла. Договорюйтесь між собою, СССРботи.*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла. andrijk777

Повідомлень: 1483 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:17 ЛАД написав: andrijk777 написав: flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.

Историки, пля. И купить авто можно было без проблем, были бы деньги.Историки, пля.

СССРботи договоріться між собою, як брехати.

І факти:

https://genby.livejournal.com/439044.html

1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік

8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рік

Для порівняння в США

В 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів. СССРботи договоріться між собою, як брехати.І факти:1,4 мільйона авто на 240 мільйонів населення на 1970 рік8 мільйонів авто на 260 мільйонів населення на 1980 рікДля порівняння в СШАВ 1968 году в США было 100 000 000 автотранспортных средств при населенні 200 мільйонів.



Бли-и-и-н!

Кто-то спорит, что США жили богаче?

Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?

Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше. Бли-и-и-н!Кто-то спорит, что США жили богаче?Сравните сегодняшние цифры. Думаете, соотношение будет в пользу Украины?Если даже не учитывать качество нашего автопарка - до сих пор не редки 30-летние авто и старше.



Средняя продолжительность жизни:



Украина сегодня - 71,5 лет;

УССР 50 лет назад - 70,25 лет;



США сегодня - 78,7 лет;

США 50 лет назад - 70,5 лет.



Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;

отставание УССР от США - 0,25 лет.



Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???



PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно! Украина сегодня - 71,5 лет;УССР 50 лет назад - 70,25 лет;США сегодня - 78,7 лет;США 50 лет назад - 70,5 лет.Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;отставание УССР от США - 0,25 лет.Какие еще могут быть вопросы,???PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно! zРадио

Повідомлень: 2338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:37 andrijk777 написав: flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели. Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.

*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла. Договорюйтесь між собою, СССРботи.*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.

Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?



Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903.

Как соотношение, впечатляет?



Цифры отсюда - http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-usa.html и https://proautomoto.com/category/191-2019 . Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903.Как соотношение, впечатляет?Цифры отсюда - Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 тра, 2019 20:07, всього редагувалось 3 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13209 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:44 zРадио написав:

Средняя продолжительность жизни:



Украина сегодня - 71,5 лет;

УССР 50 лет назад - 70,25 лет;



США сегодня - 78,7 лет;

США 50 лет назад - 70,5 лет.

Украина сегодня - 71,5 лет;УССР 50 лет назад - 70,25 лет;США сегодня - 78,7 лет;США 50 лет назад - 70,5 лет.

Негры стали жить дольше, негров стало дофига... Негры стали жить дольше, негров стало дофига... UA Повідомлень: 4111 З нами з: 19.07.08 Подякував: 424 раз. Подякували: 610 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:45 zРадио написав: Средняя продолжительность жизни:



Украина сегодня - 71,5 лет;

УССР 50 лет назад - 70,25 лет;



США сегодня - 78,7 лет;

США 50 лет назад - 70,5 лет.



Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;

отставание УССР от США - 0,25 лет.



Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???



PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно! Украина сегодня - 71,5 лет;УССР 50 лет назад - 70,25 лет;США сегодня - 78,7 лет;США 50 лет назад - 70,5 лет.Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;отставание УССР от США - 0,25 лет.Какие еще могут быть вопросы,???PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!

УССР 50 лет назад - 70,25 лет

УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років

Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???

Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна. УССР 50 лет назад - 70,25 летУССР/Україна в 1991 році - 68,88 роківЧого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна. Востаннє редагувалось andrijk777 в Нед 26 тра, 2019 19:46, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 1483 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:45 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.



Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.

Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.



У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.

Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.

Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.



Что вам еще рассказать ? Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.Что вам еще рассказать ? freeze 4 Повідомлень: 11593 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:56 freeze написав: andrijk777 написав: Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.



Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.

Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.

Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.

Мої батьки теж получили кооперативу "безплатну" квартиру. И че??

Можна було взяти 5-10 безплатиних квартир? НІ? А чого так? Вони ж безплатні...

freeze написав: У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.

Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.

Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.



Что вам еще рассказать ? У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.Что вам еще рассказать ?

В 1970 було 1 авто на 170 жителів. Да ви куркуль, батенька. Зрозуміло, чого ви так з СРСР печетесь. Напевно такі, як ви розкуркулювали, тобто грабували, людей в 30-ті. Мої батьки теж получили кооперативу "безплатну" квартиру. И че??Можна було взяти 5-10 безплатиних квартир? НІ? А чого так? Вони ж безплатні...В 1970 було 1 авто на 170 жителів. Да ви куркуль, батенька. Зрозуміло, чого ви так з СРСР печетесь. Напевно такі, як ви розкуркулювали, тобто грабували, людей в 30-ті. andrijk777

Повідомлень: 1483 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 19:58 andrijk777 написав: Напевно такі, як ви розкуркулювали, тобто грабували, людей в 30-ті. Напевно такі, як ви розкуркулювали, тобто грабували, людей в 30-ті.



Мне кажется такие как вы раскулачивали нас в 30-е годы, тоже шариковы и малограмотные. Мне кажется такие как вы раскулачивали нас в 30-е годы, тоже шариковы и малограмотные. freeze 4 Повідомлень: 11593 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:02 andrijk777 написав: zРадио написав: Средняя продолжительность жизни:



Украина сегодня - 71,5 лет;

УССР 50 лет назад - 70,25 лет;



США сегодня - 78,7 лет;

США 50 лет назад - 70,5 лет.



Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;

отставание УССР от США - 0,25 лет.



Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???



PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно! Украина сегодня - 71,5 лет;УССР 50 лет назад - 70,25 лет;США сегодня - 78,7 лет;США 50 лет назад - 70,5 лет.Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;отставание УССР от США - 0,25 лет.Какие еще могут быть вопросы,???PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!

УССР 50 лет назад - 70,25 лет

УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років

Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???

Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна. УССР 50 лет назад - 70,25 летУССР/Україна в 1991 році - 68,88 роківЧого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.



Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважноВьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев zРадио

Повідомлень: 2338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 30073008300930103011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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