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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3008300930103011>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 160
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
12
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:03

andrijk777
Что Вы скажете по поводу цифр, кот. я привёл выше - viewtopic.php?p=4674594#p4674594?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:03

  freeze написав:
andrijk777 написав:Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.


Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.
Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.

У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.
Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.
Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.

Что вам еще рассказать ?


Вмешаюсь в дискусию
Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.
У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2
В год несколько раз заграница, укр море.
По технике, с СССР глупо сравнивать.
Всего навсего - мелкий бизнес.
В ссср мне за это все кого надо было убить?

Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:10

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Средняя продолжительность жизни:

Украина сегодня - 71,5 лет;
УССР 50 лет назад - 70,25 лет;

США сегодня - 78,7 лет;
США 50 лет назад - 70,5 лет.

Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;
отставание УССР от США - 0,25 лет.

Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???

PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!

УССР 50 лет назад - 70,25 лет
УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років
Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???
Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.


Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно :mrgreen: Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев

Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:11

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

  freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.
*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.

Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?

Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903.
Как соотношение, впечатляет?

Цифры отсюда - http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-usa.html и https://proautomoto.com/category/191-2019.


Зато евроблях сколько - денег от растаможки так много, что на разовый подкуп пенсионеров хватило :mrgreen: Не пришлось платить со своих, и хорошо... итак столько андрийок содержать на зарплате - накладненько :mrgreen: Особенно после отстранения от корыта
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:14

Re: Політичні дискусії

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:15

  ЛАД написав:Модераторы, Вы утомляете.
В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.
Что вы там усмотрели противозаконного?
Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?
Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?
Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?
Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.
После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.


Что тут сказать. Доходит уже до смешного.
Действительно, кому понравятся сообщение о том, что для людей воровство стало нормой и оправдано тем, что страна раньше была "чужой", а теперь они не могут остановиться в связи с укоренившимся для них "благом". Тем более когда подобное декламируют на "Прямом".
Оборотни извратили полярность ценностей, когда нет ответственности, а за мошенничество дают премии, новые должности, награды.
В самом плохом варианте это выход под заставу, плохо прилегающий браслет и в итоге благополучный выезд из страны.
Не хотят люди слушать правду, привыкли к лжи, зависти. Они этим питаются, живут.
Наверное не стоит им мешать.
Считаю это не уважение, не говоря уже о невозможности выразить не только свое мнение, но и поддержать полярное.
ЛАД , Вы правы. Вокруг много людей, кто с позитивом и благодарностью откликнутся на ваше внимание.
Цените свое время.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:17

  ЛАД написав:Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог".


Я освежал в памяти те события месяц назад - в годовщину. На статистику смертности Чернобыль повлиял очень незначительно, по крайней мере до 1991-го. В первые дни, месяцы, годы погибло до 900 ликвидаторов по данным, опубликованным уже после распада СССР
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:23

  uaseller_info написав:.............
Вмешаюсь в дискусию
Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.
У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2
В год несколько раз заграница, укр море.
По технике, с СССР глупо сравнивать.
Всего навсего - мелкий бизнес.
В ссср мне за это все кого надо было убить?

Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда.

Это Вы сейчас так похвастались? :)
Не могу и не буду говорить конкретно о Вас - не знаю.
Но в-первых, если у Вас было больше 5 машин, то это эквивалентно покупке прмерно 1,5-2 машин. Вы же старые не выбрасывали на свалку?
Я знаю парня немного младше Вас 33 года, у него уже было, по-моему, тоже 5 машин. Правда машины уровня Таврии и Возраста старше 25 лет. :)
А при тех успехах, о кот. Вы пишете, вижу 4 варианта - либо Вы крутой ITшник, либо крутой (и удачливый) спекулянт жильём, либо у Вас не такой уж мелкий бизнес, либо Вы сидите на "схемах".

Ну и то, что для такого заработка, как у Вас достаточно здоровья, это из области сказок о том, как чистильщики обуви становятся миллионерами. :)
Хотя, возможно, где-то, когда-то такие случаи были.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:33

  uaseller_info написав:Вмешаюсь в дискусию
Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.
У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2
В год несколько раз заграница, укр море.
По технике, с СССР глупо сравнивать.
Всего навсего - мелкий бизнес.
В ссср мне за это все кого надо было убить?


Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.
Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.
Был ли плох УНР ?

Методически правильно сравнивать сравнимое -
например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годы
и во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американец

если бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:33

ЛАД
Вы очень точно отметили насчёт предмета дискуссий, касающихся СССР.

Обязательно нужно чётко определять предмет.
Иначе с потолка Вам будут его подменять-приписывать на совкофильство, доказывание, что СССР богаче, чем США и т.д.
detroytred
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