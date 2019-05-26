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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3008300930103011> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 160 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 12 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 160 Додано: Нед 26 тра, 2019 20:03 andrijk777

Что Вы скажете по поводу цифр, кот. я привёл выше - Что Вы скажете по поводу цифр, кот. я привёл выше - viewtopic.php?p=4674594#p4674594

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13209 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:03 freeze написав: andrijk777 написав: Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.



Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.

Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.



У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.

Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.

Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.



Что вам еще рассказать ? Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение.Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.Что вам еще рассказать ?



Вмешаюсь в дискусию

Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.

У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2

В год несколько раз заграница, укр море.

По технике, с СССР глупо сравнивать.

Всего навсего - мелкий бизнес.

В ссср мне за это все кого надо было убить?



Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда. Вмешаюсь в дискусиюКак по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2В год несколько раз заграница, укр море.По технике, с СССР глупо сравнивать.Всего навсего - мелкий бизнес.В ссср мне за это все кого надо было убить?Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда. uaseller_info

Повідомлень: 31 З нами з: 26.01.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:10 zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Средняя продолжительность жизни:



Украина сегодня - 71,5 лет;

УССР 50 лет назад - 70,25 лет;



США сегодня - 78,7 лет;

США 50 лет назад - 70,5 лет.



Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;

отставание УССР от США - 0,25 лет.



Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???



PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно! Украина сегодня - 71,5 лет;УССР 50 лет назад - 70,25 лет;США сегодня - 78,7 лет;США 50 лет назад - 70,5 лет.Отставание современной Украины от США - 7,2 лет;отставание УССР от США - 0,25 лет.Какие еще могут быть вопросы,???PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!

УССР 50 лет назад - 70,25 лет

УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років

Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???

Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна. УССР 50 лет назад - 70,25 летУССР/Україна в 1991 році - 68,88 роківЧого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав???Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.



Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважноВьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев

Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог". Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог".

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13209 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:11 ЛАД написав: andrijk777 написав: flyman написав: ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними

freeze написав: Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели. Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.

Договорюйтесь між собою, СССРботи.

*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла. Договорюйтесь між собою, СССРботи.*Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.

Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?



Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903.

Как соотношение, впечатляет?



Цифры отсюда - http://serega.icnet.ru/cars-sales-actual-usa.html и https://proautomoto.com/category/191-2019 . Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903.Как соотношение, впечатляет?Цифры отсюда -



Зато евроблях сколько - денег от растаможки так много, что на разовый подкуп пенсионеров хватило Не пришлось платить со своих, и хорошо... итак столько андрийок содержать на зарплате - накладненько Особенно после отстранения от корыта Зато евроблях сколько - денег от растаможки так много, что на разовый подкуп пенсионеров хватилоНе пришлось платить со своих, и хорошо... итак столько андрийок содержать на зарплате - накладненькоОсобенно после отстранения от корыта zРадио

Повідомлень: 2338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:14 Re: Політичні дискусії ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6400 З нами з: 19.10.15 Подякував: 437 раз. Подякували: 433 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:15 ЛАД написав: Модераторы, Вы утомляете.

В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.

Что вы там усмотрели противозаконного?

Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?

Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?

Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?

Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.

После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени. Модераторы, Вы утомляете.В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.Что вы там усмотрели противозаконного?Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.



Что тут сказать. Доходит уже до смешного.

Действительно, кому понравятся сообщение о том, что для людей воровство стало нормой и оправдано тем, что страна раньше была "чужой", а теперь они не могут остановиться в связи с укоренившимся для них "благом". Тем более когда подобное декламируют на "Прямом" .

Оборотни извратили полярность ценностей, когда нет ответственности, а за мошенничество дают премии, новые должности, награды.

В самом плохом варианте это выход под заставу, плохо прилегающий браслет и в итоге благополучный выезд из страны.

Не хотят люди слушать правду, привыкли к лжи, зависти. Они этим питаются, живут.

Наверное не стоит им мешать.

Считаю это не уважение, не говоря уже о невозможности выразить не только свое мнение, но и поддержать полярное.

ЛАД , Вы правы. Вокруг много людей, кто с позитивом и благодарностью откликнутся на ваше внимание.

Цените свое время. Что тут сказать. Доходит уже до смешного.Действительно, кому понравятся сообщение о том, что для людей воровство стало нормой и оправдано тем, что страна раньше была "чужой", а теперь они не могут остановиться в связи с укоренившимся для них "благом". Тем более когда подобное декламируют наОборотни извратили полярность ценностей, когда нет ответственности, а за мошенничество дают премии, новые должности, награды.В самом плохом варианте это выход под заставу, плохо прилегающий браслет и в итоге благополучный выезд из страны.Не хотят люди слушать правду, привыкли к лжи, зависти. Они этим питаются, живут.Наверное не стоит им мешать.Считаю это не уважение, не говоря уже о невозможности выразить не только свое мнение, но и поддержать полярное., Вы правы. Вокруг много людей, кто с позитивом и благодарностью откликнутся на ваше внимание.Цените свое время. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8159 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:17 ЛАД написав: Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог". Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог".



Я освежал в памяти те события месяц назад - в годовщину. На статистику смертности Чернобыль повлиял очень незначительно, по крайней мере до 1991-го. В первые дни, месяцы, годы погибло до 900 ликвидаторов по данным, опубликованным уже после распада СССР Я освежал в памяти те события месяц назад - в годовщину. На статистику смертности Чернобыль повлиял очень незначительно, по крайней мере до 1991-го. В первые дни, месяцы, годы погибло до 900 ликвидаторов по данным, опубликованным уже после распада СССР zРадио

Повідомлень: 2338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:23 uaseller_info написав: .............

Вмешаюсь в дискусию

Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.

У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2

В год несколько раз заграница, укр море.

По технике, с СССР глупо сравнивать.

Всего навсего - мелкий бизнес.

В ссср мне за это все кого надо было убить?



Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда. .............Вмешаюсь в дискусиюКак по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2В год несколько раз заграница, укр море.По технике, с СССР глупо сравнивать.Всего навсего - мелкий бизнес.В ссср мне за это все кого надо было убить?Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда.

Это Вы сейчас так похвастались?

Не могу и не буду говорить конкретно о Вас - не знаю.

Но в-первых, если у Вас было больше 5 машин, то это эквивалентно покупке прмерно 1,5-2 машин. Вы же старые не выбрасывали на свалку?

Я знаю парня немного младше Вас 33 года, у него уже было, по-моему, тоже 5 машин. Правда машины уровня Таврии и Возраста старше 25 лет.

А при тех успехах, о кот. Вы пишете, вижу 4 варианта - либо Вы крутой ITшник, либо крутой (и удачливый) спекулянт жильём, либо у Вас не такой уж мелкий бизнес, либо Вы сидите на "схемах".



Ну и то, что для такого заработка, как у Вас достаточно здоровья, это из области сказок о том, как чистильщики обуви становятся миллионерами.

Хотя, возможно, где-то, когда-то такие случаи были. Это Вы сейчас так похвастались?Не могу и не буду говорить конкретно о Вас - не знаю.Но в-первых, если у Вас было больше 5 машин, то это эквивалентно покупке прмерно 1,5-2 машин. Вы же старые не выбрасывали на свалку?Я знаю парня немного младше Вас 33 года, у него уже было, по-моему, тоже 5 машин. Правда машины уровня Таврии и Возраста старше 25 лет.А при тех успехах, о кот. Вы пишете, вижу 4 варианта - либо Вы крутой ITшник, либо крутой (и удачливый) спекулянт жильём, либо у Вас не такой уж мелкий бизнес, либо Вы сидите на "схемах".Ну и то, что для такого заработка, как у Вас достаточно здоровья, это из области сказок о том, как чистильщики обуви становятся миллионерами.Хотя, возможно, где-то, когда-то такие случаи были.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13209 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:33 uaseller_info написав: Вмешаюсь в дискусию

Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.

У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2

В год несколько раз заграница, укр море.

По технике, с СССР глупо сравнивать.

Всего навсего - мелкий бизнес.

В ссср мне за это все кого надо было убить? Вмешаюсь в дискусиюКак по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2В год несколько раз заграница, укр море.По технике, с СССР глупо сравнивать.Всего навсего - мелкий бизнес.В ссср мне за это все кого надо было убить?



Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.

Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.

Был ли плох УНР ?



Методически правильно сравнивать сравнимое -

например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годы

и во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американец



если бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.Был ли плох УНР ?Методически правильно сравнивать сравнимое -например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годыи во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американецесли бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет freeze 4 Повідомлень: 11593 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3564 раз. Подякували: 5190 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 20:33 ЛАД

Вы очень точно отметили насчёт предмета дискуссий, касающихся СССР.



Обязательно нужно чётко определять предмет.

Иначе с потолка Вам будут его подменять-приписывать на совкофильство, доказывание, что СССР богаче, чем США и т.д. detroytred

Повідомлень: 21809 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3008300930103011> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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