Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
Вам все таки совет, не учить историю по вятровичам, это вводит в заблуждение. Спрашивайте у тех кто, кто тогда получал бесплатно квартиры и покупал авто, и у тех кто тогда не смог это сделать и почему.
У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка. Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали. Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.
Что вам еще рассказать ?
Вмешаюсь в дискусию Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше. У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2 В год несколько раз заграница, укр море. По технике, с СССР глупо сравнивать. Всего навсего - мелкий бизнес. В ссср мне за это все кого надо было убить?
Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда.
Украина сегодня - 71,5 лет; УССР 50 лет назад - 70,25 лет;
США сегодня - 78,7 лет; США 50 лет назад - 70,5 лет.
Отставание современной Украины от США - 7,2 лет; отставание УССР от США - 0,25 лет.
Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???
PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!
УССР 50 лет назад - 70,25 лет УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав??? Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.
Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев
Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
flyman написав:ага, а при розвалi СРСР 99% населення жили менше ніж 1-2$ в день мали на книжках по 10К...100К дерев"яними
freeze написав:Но еще раз повторю, проблемы, прямо как сегодня, были не с покупкой авто, а в отсутствии денег на покупку. На рыночную стоимость не у всех хватало денег, а скидочная цена в советских автомагазинах - так и сейчас в Украине на мегаскидках в супермаркетах иногда дерутся покупатели.
Договорюйтесь між собою, СССРботи. *Ваші пости труть напевне тому що вони не містять смислової нагрузки. Можна побільше фактів і поменше бла-бла-бла.
Что ж Вы не приведёте факты о сегодняшнем соотношении авто в Украине и США?
Для затравки Вам несколько цифр - продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в США в январе 2019 - 1.146.677; в Украине легковых авто - янв. 2019 - 5.258, февр. - 5.758, март - 7.327, апрель - 6.903. Как соотношение, впечатляет?
Зато евроблях сколько - денег от растаможки так много, что на разовый подкуп пенсионеров хватило Не пришлось платить со своих, и хорошо... итак столько андрийок содержать на зарплате - накладненько Особенно после отстранения от корыта
ЛАД написав:Модераторы, Вы утомляете. В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить. Что вы там усмотрели противозаконного? Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"? Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее? Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями? Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны. После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.
Что тут сказать. Доходит уже до смешного. Действительно, кому понравятся сообщение о том, что для людей воровство стало нормой и оправдано тем, что страна раньше была "чужой", а теперь они не могут остановиться в связи с укоренившимся для них "благом". Тем более когда подобное декламируют на "Прямом". Оборотни извратили полярность ценностей, когда нет ответственности, а за мошенничество дают премии, новые должности, награды. В самом плохом варианте это выход под заставу, плохо прилегающий браслет и в итоге благополучный выезд из страны. Не хотят люди слушать правду, привыкли к лжи, зависти. Они этим питаются, живут. Наверное не стоит им мешать. Считаю это не уважение, не говоря уже о невозможности выразить не только свое мнение, но и поддержать полярное. ЛАД , Вы правы. Вокруг много людей, кто с позитивом и благодарностью откликнутся на ваше внимание. Цените свое время.
ЛАД написав:Не хочется искать цифры, но, возможно, и Чернобыль "помог".
Я освежал в памяти те события месяц назад - в годовщину. На статистику смертности Чернобыль повлиял очень незначительно, по крайней мере до 1991-го. В первые дни, месяцы, годы погибло до 900 ликвидаторов по данным, опубликованным уже после распада СССР
uaseller_info написав:............. Вмешаюсь в дискусию Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше. У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2 В год несколько раз заграница, укр море. По технике, с СССР глупо сравнивать. Всего навсего - мелкий бизнес. В ссср мне за это все кого надо было убить?
Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда.
Это Вы сейчас так похвастались? Не могу и не буду говорить конкретно о Вас - не знаю. Но в-первых, если у Вас было больше 5 машин, то это эквивалентно покупке прмерно 1,5-2 машин. Вы же старые не выбрасывали на свалку? Я знаю парня немного младше Вас 33 года, у него уже было, по-моему, тоже 5 машин. Правда машины уровня Таврии и Возраста старше 25 лет. А при тех успехах, о кот. Вы пишете, вижу 4 варианта - либо Вы крутой ITшник, либо крутой (и удачливый) спекулянт жильём, либо у Вас не такой уж мелкий бизнес, либо Вы сидите на "схемах".
Ну и то, что для такого заработка, как у Вас достаточно здоровья, это из области сказок о том, как чистильщики обуви становятся миллионерами. Хотя, возможно, где-то, когда-то такие случаи были.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
uaseller_info написав:Вмешаюсь в дискусию Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше. У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2 В год несколько раз заграница, укр море. По технике, с СССР глупо сравнивать. Всего навсего - мелкий бизнес. В ссср мне за это все кого надо было убить?
Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно. Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег. Был ли плох УНР ?
Методически правильно сравнивать сравнимое - например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годы и во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американец
если бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет