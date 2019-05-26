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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3008300930103011 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 160 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 12 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 160 Додано: Нед 26 тра, 2019 21:06 freeze написав: uaseller_info написав: Вмешаюсь в дискусию

Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.

У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2

В год несколько раз заграница, укр море.

По технике, с СССР глупо сравнивать.

Всего навсего - мелкий бизнес.

В ссср мне за это все кого надо было убить? Вмешаюсь в дискусиюКак по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2В год несколько раз заграница, укр море.По технике, с СССР глупо сравнивать.Всего навсего - мелкий бизнес.В ссср мне за это все кого надо было убить?



Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.

Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.

Был ли плох УНР ?



Методически правильно сравнивать сравнимое -

например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годы

и во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американец



если бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.Был ли плох УНР ?Методически правильно сравнивать сравнимое -например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годыи во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американецесли бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет



Поскольку мир был далек от глобализации (по крайней мере в 1925-м), и даже ВВП/ВНП/CHC как системы показателей еще не "изобрели" (это только 1930-е, и только по США), не говоря уже о Бреттон-Вудсе (1944), давшем хоть какие-то основы сопоставления стоимостей, сравнивать количественные макро-метрики в динамике по СССР и США не представляется возможным.



Я взял среднюю продолжительность жизни, как единственный референтный (ИМХО) показатель качества жизни - выше публиковал по УССР и США. Данные по СССР будут схожими с данными по УССР.



Резюме такое - на конец 1960-х - начало 1970-х СПЖ у стран был идентичен на уровне 70 лет. Далее до конца 1980-х США увеличивают СПЖ на 5 лет, СССР - уменьшает на 1 год (Афган). 1990-е - США прирост еще на 2 года, пост-СССР - падает еще на 3 года (нищета, разруха, криминал). 2000-е - США стализируются, пост-СССР восстанавливается до до-афганских значений Поскольку мир был далек от глобализации (по крайней мере в 1925-м), и даже ВВП/ВНП/CHC как системы показателей еще не "изобрели" (это только 1930-е, и только по США), не говоря уже о Бреттон-Вудсе (1944), давшем хоть какие-то основы сопоставления стоимостей, сравнивать количественные макро-метрики в динамике по СССР и США не представляется возможным.Я взял среднюю продолжительность жизни, как единственный референтный (ИМХО) показатель качества жизни - выше публиковал по УССР и США. Данные по СССР будут схожими с данными по УССР.Резюме такое - на конец 1960-х - начало 1970-х СПЖ у стран был идентичен на уровне 70 лет. Далее до конца 1980-х США увеличивают СПЖ на 5 лет, СССР - уменьшает на 1 год (Афган). 1990-е - США прирост еще на 2 года, пост-СССР - падает еще на 3 года (нищета, разруха, криминал). 2000-е - США стализируются, пост-СССР восстанавливается до до-афганских значений zРадио

Повідомлень: 2338 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3008300930103011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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