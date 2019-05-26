RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3008300930103011

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 160
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
12
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 21:06

  freeze написав:
  uaseller_info написав:Вмешаюсь в дискусию
Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.
У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2
В год несколько раз заграница, укр море.
По технике, с СССР глупо сравнивать.
Всего навсего - мелкий бизнес.
В ссср мне за это все кого надо было убить?


Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.
Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.
Был ли плох УНР ?

Методически правильно сравнивать сравнимое -
например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годы
и во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американец

если бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет


Поскольку мир был далек от глобализации (по крайней мере в 1925-м), и даже ВВП/ВНП/CHC как системы показателей еще не "изобрели" (это только 1930-е, и только по США), не говоря уже о Бреттон-Вудсе (1944), давшем хоть какие-то основы сопоставления стоимостей, сравнивать количественные макро-метрики в динамике по СССР и США не представляется возможным.

Я взял среднюю продолжительность жизни, как единственный референтный (ИМХО) показатель качества жизни - выше публиковал по УССР и США. Данные по СССР будут схожими с данными по УССР.

Резюме такое - на конец 1960-х - начало 1970-х СПЖ у стран был идентичен на уровне 70 лет. Далее до конца 1980-х США увеличивают СПЖ на 5 лет, СССР - уменьшает на 1 год (Афган). 1990-е - США прирост еще на 2 года, пост-СССР - падает еще на 3 года (нищета, разруха, криминал). 2000-е - США стализируются, пост-СССР восстанавливается до до-афганских значений
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2338
З нами з: 02.05.18
Подякував: 722 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3008300930103011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.