freeze написав:uaseller_info написав:Вмешаюсь в дискусию
Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.
У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2
В год несколько раз заграница, укр море.
По технике, с СССР глупо сравнивать.
Всего навсего - мелкий бизнес.
В ссср мне за это все кого надо было убить?
Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.
Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.
Был ли плох УНР ?
Методически правильно сравнивать сравнимое -
например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годы
и во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американец
если бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет
Поскольку мир был далек от глобализации (по крайней мере в 1925-м), и даже ВВП/ВНП/CHC как системы показателей еще не "изобрели" (это только 1930-е, и только по США), не говоря уже о Бреттон-Вудсе (1944), давшем хоть какие-то основы сопоставления стоимостей, сравнивать количественные макро-метрики в динамике по СССР и США не представляется возможным.
Я взял среднюю продолжительность жизни, как единственный референтный (ИМХО) показатель качества жизни - выше публиковал по УССР и США. Данные по СССР будут схожими с данными по УССР.
Резюме такое - на конец 1960-х - начало 1970-х СПЖ у стран был идентичен на уровне 70 лет. Далее до конца 1980-х США увеличивают СПЖ на 5 лет, СССР - уменьшает на 1 год (Афган). 1990-е - США прирост еще на 2 года, пост-СССР - падает еще на 3 года (нищета, разруха, криминал). 2000-е - США стализируются, пост-СССР восстанавливается до до-афганских значений