Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
uaseller_info написав:Вмешаюсь в дискусию Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше. У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2 В год несколько раз заграница, укр море. По технике, с СССР глупо сравнивать. Всего навсего - мелкий бизнес. В ссср мне за это все кого надо было убить?
Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно. Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег. Был ли плох УНР ?
Методически правильно сравнивать сравнимое - например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годы и во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американец
если бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет
Поскольку мир был далек от глобализации (по крайней мере в 1925-м), и даже ВВП/ВНП/CHC как системы показателей еще не "изобрели" (это только 1930-е, и только по США), не говоря уже о Бреттон-Вудсе (1944), давшем хоть какие-то основы сопоставления стоимостей, сравнивать количественные макро-метрики в динамике по СССР и США не представляется возможным.
Я взял среднюю продолжительность жизни, как единственный референтный (ИМХО) показатель качества жизни - выше публиковал по УССР и США. Данные по СССР будут схожими с данными по УССР.
Резюме такое - на конец 1960-х - начало 1970-х СПЖ у стран был идентичен на уровне 70 лет. Далее до конца 1980-х США увеличивают СПЖ на 5 лет, СССР - уменьшает на 1 год (Афган). 1990-е - США прирост еще на 2 года, пост-СССР - падает еще на 3 года (нищета, разруха, криминал). 2000-е - США стализируются, пост-СССР восстанавливается до до-афганских значений
Развели балаган с этим совком. Его не вернуть (и слава Богу). Рекомендую оппонентам посмотреть сериал "Чернобыль", что бы посмотреть на реальную картину жизни при совке и оценить уровень "менеджмента".
PS "Чернобыль" занимает первое место в рейтинге сериалов в мире (даже Игру Престолов обошел)! Снято студией HBO.
Украина сегодня - 71,5 лет; УССР 50 лет назад - 70,25 лет;
США сегодня - 78,7 лет; США 50 лет назад - 70,5 лет.
Отставание современной Украины от США - 7,2 лет; отставание УССР от США - 0,25 лет.
Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???
PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!
УССР 50 лет назад - 70,25 лет УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав??? Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.
Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев
pesikot написав:москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар". По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР. Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая. Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
shapo написав:с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
Вы там жили? Расстрельные или просто посадки были для жадных дуракоФФ, нормальные люди жили нормально . С 80- она ( карупцыя) уже пошла открыто, было крылатое выражение : " Красиво жить не запретишь" , красиво жил цеховик, или нетрудовой доходчик в компании с ОБХССсником, а, лучше, с нач. милиции. Я в 1979 ( 20 лет возраста) начал трудовую деятельность, после армии, так у меня щаз ( 60 лет) 12 лет общего стажа, в котором 2 года армии, и 3 года техникума
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shapo написав:Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 26 тра, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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shapo написав:с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
Вы там жили? Расстрельные или просто посадки были для жадных дуракоФФ, нормальные люди жили нормально . С 80- она ( карупцыя) уже пошла открыто, было крылатое выражение : " Красиво жить не запретишь" , красиво жил цеховик, или нетрудовой доходчик в компании с ОБХССсником, а, лучше, с нач. милиции. Я в 1979 ( 20 лет возраста) начал трудовую деятельность, после армии, так у меня щаз ( 60 лет) 12 лет общего стажа, в котором 2 года армии, и 3 года техникума
pesikot написав:москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар". По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР. Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая. Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно