freeze написав:

uaseller_info написав: Вмешаюсь в дискусию

Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.

У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2

В год несколько раз заграница, укр море.

По технике, с СССР глупо сравнивать.

Всего навсего - мелкий бизнес.

В ссср мне за это все кого надо было убить? Вмешаюсь в дискусиюКак по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2В год несколько раз заграница, укр море.По технике, с СССР глупо сравнивать.Всего навсего - мелкий бизнес.В ссср мне за это все кого надо было убить?

Мир развивается, прогресс идет неотвратимо, сравнивать жизнь тогда и сейчас методически неправильно.Во времена УНР ни машин не было, квартиры только у купцов были, за границу средний человек не мог выехать по причине недостатка денег.Был ли плох УНР ?Методически правильно сравнивать сравнимое -например во сколько раз хуже жили в СССР в 1925 году или 1980 году, чем в США те же годыи во сколько раз средний украинец живет сейчас хуже, чем американецесли бы кто-то это прикинул на цифрах, это было бы интересно, а так сравнивать, что сейчас интернет 5G, а тогда телефон с круговым набором цифр, совсем смысла нет