Алексей Иванович: Вальке отдельно прописал, что летать хочет. А деньги-то государство на него зачем ухлопало обучая литейному делу? Учили, одевали, поили-кормили не год и не два...

Анна Тимофеевна все еще умиротворяюще ответила:

Всех теперь так учат.

Шесть годков сидит на шее у государства...Да еще шесть в школе! Во иждивенец! А в нашем роду должников не было...

В нашем тоже не было!

А чтобы не зазнавался, как приедет - сразу скажу, что долг у него большой накопился перед государством, отработать пора. Жить по совести надо, чтобы и нам и ему людям прямо в глаза смотреть.