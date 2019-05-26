Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Украина сегодня - 71,5 лет; УССР 50 лет назад - 70,25 лет;
США сегодня - 78,7 лет; США 50 лет назад - 70,5 лет.
Отставание современной Украины от США - 7,2 лет; отставание УССР от США - 0,25 лет.
Какие еще могут быть вопросы, andrijk777???
PS: хочешь динамику с 1991-го - и это можно!
УССР 50 лет назад - 70,25 лет УССР/Україна в 1991 році - 68,88 років Чого при такій "успішності" за 20 років(з 70 по 91) середній вік УССР впав??? Коротше, куди не ткни(фактами а не бла-бла-бла), "успішність" СРСР очевидна.
Афган. Я ж говорил, что с образным мышлением и общей эрудицией у вас неважно Вьетнам тоже сильно топил показатель СПЖ американцев
pesikot написав:москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар". По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР. Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая. Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
shapo написав:с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
Вы там жили? Расстрельные или просто посадки были для жадных дуракоФФ, нормальные люди жили нормально . С 80- она ( карупцыя) уже пошла открыто, было крылатое выражение : " Красиво жить не запретишь" , красиво жил цеховик, или нетрудовой доходчик в компании с ОБХССсником, а, лучше, с нач. милиции. Я в 1979 ( 20 лет возраста) начал трудовую деятельность, после армии, так у меня щаз ( 60 лет) 12 лет общего стажа, в котором 2 года армии, и 3 года техникума
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shapo написав:Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 26 тра, 2019 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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shapo написав:с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
Вы там жили? Расстрельные или просто посадки были для жадных дуракоФФ, нормальные люди жили нормально . С 80- она ( карупцыя) уже пошла открыто, было крылатое выражение : " Красиво жить не запретишь" , красиво жил цеховик, или нетрудовой доходчик в компании с ОБХССсником, а, лучше, с нач. милиции. Я в 1979 ( 20 лет возраста) начал трудовую деятельность, после армии, так у меня щаз ( 60 лет) 12 лет общего стажа, в котором 2 года армии, и 3 года техникума
pesikot написав:москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар". По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР. Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая. Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
ol_zy написав:насколько я помню "свободно" это как-то так
Чушь . В те, 85-86-87 годы приезжаешь на областную сервисную станцию - и покупаешь москаля или запора, одни модели были доступны тока жителям данной области, другие- приезжим. Не во всякой области оно и было доступно. Это - если без несколько десятков рублей сверху. Если сверху- то выкатывали москаля " Дефорс", или "Алекомоскаля" с двиглом Рено. Стоило всё это пару-тройку бутылок шампанского-мелочь, если сравнить с обмывкой покупки уже дома, с разбитием пляшки шампусика об колесо...
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shapo написав:...коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
Из воспоминаний о семье Ю. Гагарина.
Алексей Иванович: Вальке отдельно прописал, что летать хочет. А деньги-то государство на него зачем ухлопало обучая литейному делу? Учили, одевали, поили-кормили не год и не два... Анна Тимофеевна все еще умиротворяюще ответила: Всех теперь так учат. Шесть годков сидит на шее у государства...Да еще шесть в школе! Во иждивенец! А в нашем роду должников не было... В нашем тоже не было! А чтобы не зазнавался, как приедет - сразу скажу, что долг у него большой накопился перед государством, отработать пора. Жить по совести надо, чтобы и нам и ему людям прямо в глаза смотреть.