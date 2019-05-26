Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да, я сам себе заслуженный... но в этом есть свой плюс- умну нет совершенно никаких претензий, просьб, и обид к державе - я ей ничего не давал..не, ну, канешно, держава должна меня возблагодарить за то, что умну к ней нет претензий? -А?
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ol_zy написав:насколько я помню "свободно" это как-то так
Чушь . В те, 85-86-87 годы приезжаешь на областную сервисную станцию - и покупаешь москаля или запора, одни модели были доступны тока жителям данной области, другие- приезжим. Не во всякой области оно и было доступно. Это - если без несколько десятков рублей сверху. Если сверху- то выкатывали москаля " Дефорс", или "Алекомоскаля" с двиглом Рено. Стоило всё это пару-тройку бутылок шампанского-мелочь, если сравнить с обмывкой покупки уже дома, с разбитием пляшки шампусика об колесо...
так все таки, только если повезло и попал к нужному человеку и только в нужной области, т.е. чушь, что везде и свободно, а фактически лотерея.
pesikot написав:москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар". По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР. Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая. Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
1991-й год - 930 млн м2, 18 млн квартир. 2018-й год - 1010 млн м2, 17 млн квартир.
Это значит, что не менее 90% жилья украинцы получили во времена Союза. И кому оно сегодня принадлежит по праву собственности - им же, жильцам! Ведомственный и государственный жилой фонд на сегодня практически отсутствуют - это все частная собственность.
Поэтому не обобщайте - с авто действительно была беда в СССР, с этим глупо спорить. А вот жильем, медициной и образованием обеспечивали всех, кто хотел этого (т.е. учился и работал).
Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?
Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2
Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...
Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем.
1991-й год - 930 млн м2, 18 млн квартир. 2018-й год - 1010 млн м2, 17 млн квартир.
Это значит, что не менее 90% жилья украинцы получили во времена Союза. И кому оно сегодня принадлежит по праву собственности - им же, жильцам! Ведомственный и государственный жилой фонд на сегодня практически отсутствуют - это все частная собственность.
Поэтому не обобщайте - с авто действительно была беда в СССР, с этим глупо спорить. А вот жильем, медициной и образованием обеспечивали всех, кто хотел этого (т.е. учился и работал).
К сожалению и с квартирами также было, стояли в очередях десятилетиями, в итоге мои родители вступили в кооператив и фактически купили квартиру, т.е. там были оплаты членских взносов. Повторюсь, кому-то везло или связи были, а кто-то долго и нудно стоял в очереди - по сути та же лотерея.