Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да, я сам себе заслуженный... но в этом есть свой плюс- умну нет совершенно никаких претензий, просьб, и обид к державе - я ей ничего не давал..не, ну, канешно, держава должна меня возблагодарить за то, что умну к ней нет претензий? -А?
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ol_zy написав:насколько я помню "свободно" это как-то так
Чушь . В те, 85-86-87 годы приезжаешь на областную сервисную станцию - и покупаешь москаля или запора, одни модели были доступны тока жителям данной области, другие- приезжим. Не во всякой области оно и было доступно. Это - если без несколько десятков рублей сверху. Если сверху- то выкатывали москаля " Дефорс", или "Алекомоскаля" с двиглом Рено. Стоило всё это пару-тройку бутылок шампанского-мелочь, если сравнить с обмывкой покупки уже дома, с разбитием пляшки шампусика об колесо...
так все таки, только если повезло и попал к нужному человеку и только в нужной области, т.е. чушь, что везде и свободно, а фактически лотерея.
pesikot написав:москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар". По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР. Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая. Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше
Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно
1991-й год - 930 млн м2, 18 млн квартир. 2018-й год - 1010 млн м2, 17 млн квартир.
Это значит, что не менее 90% жилья украинцы получили во времена Союза. И кому оно сегодня принадлежит по праву собственности - им же, жильцам! Ведомственный и государственный жилой фонд на сегодня практически отсутствуют - это все частная собственность.
Поэтому не обобщайте - с авто действительно была беда в СССР, с этим глупо спорить. А вот жильем, медициной и образованием обеспечивали всех, кто хотел этого (т.е. учился и работал).
Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?
Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2
Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...
Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем.
1991-й год - 930 млн м2, 18 млн квартир. 2018-й год - 1010 млн м2, 17 млн квартир.
Это значит, что не менее 90% жилья украинцы получили во времена Союза. И кому оно сегодня принадлежит по праву собственности - им же, жильцам! Ведомственный и государственный жилой фонд на сегодня практически отсутствуют - это все частная собственность.
Поэтому не обобщайте - с авто действительно была беда в СССР, с этим глупо спорить. А вот жильем, медициной и образованием обеспечивали всех, кто хотел этого (т.е. учился и работал).
К сожалению и с квартирами также было, стояли в очередях десятилетиями, в итоге мои родители вступили в кооператив и фактически купили квартиру, т.е. там были оплаты членских взносов. Повторюсь, кому-то везло или связи были, а кто-то долго и нудно стоял в очереди - по сути та же лотерея.
Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?
Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2
Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...
Если всё было так кучеряво, из-за чего тогда совок развалился?
P.S. Очереди за всем, дефицит, "продовольственная программа", компартия и ленин, несуны и распиз.яйство, никакое качество товаров, импорт отрывается с руками, закрытая загранка... чо там в вашей методичке на это?
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uaseller_info написав:............. Вмешаюсь в дискусию Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше. У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2 В год несколько раз заграница, укр море. По технике, с СССР глупо сравнивать. Всего навсего - мелкий бизнес. В ссср мне за это все кого надо было убить?
Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда.
Это Вы сейчас так похвастались? Не могу и не буду говорить конкретно о Вас - не знаю. Но в-первых, если у Вас было больше 5 машин, то это эквивалентно покупке прмерно 1,5-2 машин. Вы же старые не выбрасывали на свалку? Я знаю парня немного младше Вас 33 года, у него уже было, по-моему, тоже 5 машин. Правда машины уровня Таврии и Возраста старше 25 лет. А при тех успехах, о кот. Вы пишете, вижу 4 варианта - либо Вы крутой ITшник, либо крутой (и удачливый) спекулянт жильём, либо у Вас не такой уж мелкий бизнес, либо Вы сидите на "схемах".
Ну и то, что для такого заработка, как у Вас достаточно здоровья, это из области сказок о том, как чистильщики обуви становятся миллионерами. Хотя, возможно, где-то, когда-то такие случаи были.
Более чем реальная история. Но основной критерий тут "не дурак", а это в свою очередь очень многое подразумевает.
Всё описанное в сумме не такие уж заоблачные деньги и примеров аналогичных здобуткив даже среди 30-35 летних достаточно, причем с нуля,без прикорытных схем, мелкие бизнеса (именно мелкие), пару примеров роста по карьерной лестнице в средних и больших компаниях. И реальные кейсы "от чистильщика до миллионера, пусть и гривневого". И без богатых предков, спадщин. И некиевлян больше половины.
А был же еще такой общенациональный акселератор в 2006-2008гг, тогда можно было очень хороший капитал сколотить, хотя парадокс - большинство поднявшихся тогда, быстро всё растеряли, а потом опять с нуля и не так быстро. Но тут как раз о степенях критерия "не дурак".
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
detroytred написав:ЛАД Вы очень точно отметили насчёт предмета дискуссий, касающихся СССР.
Обязательно нужно чётко определять предмет. Иначе с потолка Вам будут его подменять-приписывать на совкофильство, доказывание, что СССР богаче, чем США и т.д.
Проблема В том, что я пишу в расчёте на добросовестных оппонентов. К сожалению, практика показывает, что такие оппоненты крайне редки. Большинству "патриотов" на добросовестность с высокой колокольни, главное приклеить ярлык и обругать. Ни на что другое не хватает ни ума, ни аргументов. К ещё большему сожалению, они пользуются явной поддержкой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Модераторы, Вы утомляете. В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить. Что вы там усмотрели противозаконного? Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"? Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее? Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями? Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны. После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.
P.s. В этот раз пост сохранил. Может, проще объяснить, что Вас не устроило?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.