на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 161 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 161 Додано: Нед 26 тра, 2019 22:47 Re: Політичні дискусії ruvex написав: Заслуженный пенсионер. Заслуженный пенсионер. Да, я сам себе заслуженный... но в этом есть свой плюс- умну нет совершенно никаких претензий, просьб, и обид к державе - я ей ничего не давал..не, ну, канешно, держава должна меня возблагодарить за то, что умну к ней нет претензий? -А? Да, я сам себе заслуженный... но в этом есть свой плюс- умну нет совершенно никаких претензий, просьб, и обид к державе - я ей ничего не давал..не, ну, канешно, держава должна меня возблагодарить за то, что умну к ней нет претензий? -А? промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39

Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! ) protefiks1959

Повідомлень: 300 З нами з: 11.06.16 Подякував: 29 раз. Подякували: 29 раз. Додано: Нед 26 тра, 2019 22:51 protefiks1959 написав: ol_zy написав: насколько я помню "свободно" это как-то так насколько я помню "свободно" это как-то так Чушь . В те, 85-86-87 годы приезжаешь на областную сервисную станцию - и покупаешь москаля или запора, одни модели были доступны тока жителям данной области, другие- приезжим. Не во всякой области оно и было доступно. Это - если без несколько десятков рублей сверху. Если сверху- то выкатывали москаля " Дефорс", или "Алекомоскаля" с двиглом Рено. Стоило всё это пару-тройку бутылок шампанского-мелочь, если сравнить с обмывкой покупки уже дома, с разбитием пляшки шампусика об колесо... Чушь . В те, 85-86-87 годы приезжаешь на областную сервисную станцию - и покупаешь москаля или запора, одни модели были доступны тока жителям данной области, другие- приезжим. Не во всякой области оно и было доступно. Это - если без несколько десятков рублей сверху. Если сверху- то выкатывали москаля " Дефорс", или "Алекомоскаля" с двиглом Рено. Стоило всё это пару-тройку бутылок шампанского-мелочь, если сравнить с обмывкой покупки уже дома, с разбитием пляшки шампусика об колесо...

так все таки, только если повезло и попал к нужному человеку и только в нужной области, т.е. чушь, что везде и свободно, а фактически лотерея. так все таки, только если повезло и попал к нужному человеку и только в нужной области, т.е. чушь, что везде и свободно, а фактически лотерея. ol_zy

Повідомлень: 5109 З нами з: 20.01.15 Подякував: 349 раз. Подякували: 543 раз. Додано: Нед 26 тра, 2019 23:02 ol_zy написав: shapo написав: pesikot написав: москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар".

По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавно zRadio писал, что уровень коррупции был низок при СССР.

Увы, он был не прав, и shapo это показал, что коррупция была и ещё какая.

Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше москвичи и запоры относительно свободно продавались с 1986 по 1989 примерно, по причине, что спроса особого не было на них. В терминах СССР "залежалый товар".По поводу серого и чёрного рынков, покупки прописки. Недавнописал, что уровень коррупции был низок при СССР.Увы, он был не прав, иэто показал, что коррупция была и ещё какая.Может в денежном эквиваленте она была ниже (в силу низкой базы вообще), но по уровню распространения - гораздо выше

Чушь.

Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно Чушь.Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980г,коррупции как сейчас и близко не было ни по масштаба, ни по суммам, плюс за особо крупные хищения светила расстрельная статья, поэтому народ старался жить честно

насколько я помню "свободно" это как-то так

https://www.zr.ru/content/articles/906090-kak-pokupali-mashiny-v-sssr/

фактически - лотерея, как и с бесплатными квартирами. насколько я помню "свободно" это как-то такфактически - лотерея, как и с бесплатными квартирами.



Машины - да, квартиры - нет.



Посмотрите на жилой фонд Украины:



1991-й год - 930 млн м2, 18 млн квартир.

2018-й год - 1010 млн м2, 17 млн квартир.



Это значит, что не менее 90% жилья украинцы получили во времена Союза. И кому оно сегодня принадлежит по праву собственности - им же, жильцам! Ведомственный и государственный жилой фонд на сегодня практически отсутствуют - это все частная собственность.



Повідомлень: 2341 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Додано: Нед 26 тра, 2019 23:04 zРадио написав: andrijk777 написав: Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:

Повідомлень: 2341 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 тра, 2019 23:04 zРадио написав: andrijk777 написав: Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:

https://www.youtube.com/watch?v=dns9NnxrsVI

Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло. Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло.



Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?



Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2



Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось... Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...

Повідомлень: 1436 З нами з: 16.06.15 Подякував: 141 раз. Подякували: 118 раз. Додано: Нед 26 тра, 2019 23:13 zРадио написав: Машины - да, квартиры - нет.



Посмотрите на жилой фонд Украины:



1991-й год - 930 млн м2, 18 млн квартир.

2018-й год - 1010 млн м2, 17 млн квартир.



Это значит, что не менее 90% жилья украинцы получили во времена Союза. И кому оно сегодня принадлежит по праву собственности - им же, жильцам! Ведомственный и государственный жилой фонд на сегодня практически отсутствуют - это все частная собственность.



Поэтому не обобщайте - с авто действительно была беда в СССР, с этим глупо спорить. А вот жильем, медициной и образованием обеспечивали всех, кто хотел этого (т.е. учился и работал). Машины - да, квартиры - нет.Посмотрите на жилой фонд Украины:1991-й год - 930 млн м2, 18 млн квартир.2018-й год - 1010 млн м2, 17 млн квартир.Это значит, что не менее 90% жилья украинцы получили во времена Союза. И кому оно сегодня принадлежит по праву собственности - им же, жильцам! Ведомственный и государственный жилой фонд на сегодня практически отсутствуют - это все частная собственность.Поэтому не обобщайте - с авто действительно была беда в СССР, с этим глупо спорить. А вот жильем, медициной и образованием обеспечивали всех, кто хотел этого (т.е. учился и работал).

К сожалению и с квартирами также было, стояли в очередях десятилетиями, в итоге мои родители вступили в кооператив и фактически купили квартиру, т.е. там были оплаты членских взносов. Повторюсь, кому-то везло или связи были, а кто-то долго и нудно стоял в очереди - по сути та же лотерея. К сожалению и с квартирами также было, стояли в очередях десятилетиями, в итоге мои родители вступили в кооператив и фактически купили квартиру, т.е. там были оплаты членских взносов. Повторюсь, кому-то везло или связи были, а кто-то долго и нудно стоял в очереди - по сути та же лотерея. ol_zy

Повідомлень: 5109 З нами з: 20.01.15 Подякував: 349 раз. Подякували: 543 раз. Додано: Пон 27 тра, 2019 00:26 zРадио написав: andrijk777 написав: Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:

https://www.youtube.com/watch?v=dns9NnxrsVI

Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло. Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло.



Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?



Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2



Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось... Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...



Если всё было так кучеряво, из-за чего тогда совок развалился?



P.S. Очереди за всем, дефицит, "продовольственная программа", компартия и ленин, несуны и распиз.яйство, никакое качество товаров, импорт отрывается с руками, закрытая загранка... чо там в вашей методичке на это? Если всё было так кучеряво, из-за чего тогда совок развалился?P.S. Очереди за всем, дефицит, "продовольственная программа", компартия и ленин, несуны и распиз.яйство, никакое качество товаров, импорт отрывается с руками, закрытая загранка... чо там в вашей методичке на это? I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you. galadriel

Повідомлень: 353 З нами з: 29.01.18 Подякував: 26 раз. Подякували: 73 раз. Додано: Пон 27 тра, 2019 00:37 ЛАД написав: uaseller_info написав: .............

Вмешаюсь в дискусию

Как по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.

У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2

В год несколько раз заграница, укр море.

По технике, с СССР глупо сравнивать.

Всего навсего - мелкий бизнес.

В ссср мне за это все кого надо было убить?



Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда. .............Вмешаюсь в дискусиюКак по мне, счас, если не дурак, со здоровьем нет проблем - возможностей гораздо больше.У мну в 38, машин было по более 5шт. Квартиру не дарили, но заработал на двушку + построил дом 120м2В год несколько раз заграница, укр море.По технике, с СССР глупо сравнивать.Всего навсего - мелкий бизнес.В ссср мне за это все кого надо было убить?Вот если проблемы со здоровьем или пенс. тогда, да счас беда.

Это Вы сейчас так похвастались?

Не могу и не буду говорить конкретно о Вас - не знаю.

Но в-первых, если у Вас было больше 5 машин, то это эквивалентно покупке прмерно 1,5-2 машин. Вы же старые не выбрасывали на свалку?

Я знаю парня немного младше Вас 33 года, у него уже было, по-моему, тоже 5 машин. Правда машины уровня Таврии и Возраста старше 25 лет.

А при тех успехах, о кот. Вы пишете, вижу 4 варианта - либо Вы крутой ITшник, либо крутой (и удачливый) спекулянт жильём, либо у Вас не такой уж мелкий бизнес, либо Вы сидите на "схемах".



Ну и то, что для такого заработка, как у Вас достаточно здоровья, это из области сказок о том, как чистильщики обуви становятся миллионерами.

Хотя, возможно, где-то, когда-то такие случаи были. Это Вы сейчас так похвастались?Не могу и не буду говорить конкретно о Вас - не знаю.Но в-первых, если у Вас было больше 5 машин, то это эквивалентно покупке прмерно 1,5-2 машин. Вы же старые не выбрасывали на свалку?Я знаю парня немного младше Вас 33 года, у него уже было, по-моему, тоже 5 машин. Правда машины уровня Таврии и Возраста старше 25 лет.А при тех успехах, о кот. Вы пишете, вижу 4 варианта - либо Вы крутой ITшник, либо крутой (и удачливый) спекулянт жильём, либо у Вас не такой уж мелкий бизнес, либо Вы сидите на "схемах".Ну и то, что для такого заработка, как у Вас достаточно здоровья, это из области сказок о том, как чистильщики обуви становятся миллионерами.Хотя, возможно, где-то, когда-то такие случаи были.

Более чем реальная история.

Но основной критерий тут "не дурак", а это в свою очередь очень многое подразумевает.



Всё описанное в сумме не такие уж заоблачные деньги и примеров аналогичных здобуткив даже среди 30-35 летних достаточно, причем с нуля,без прикорытных схем, мелкие бизнеса (именно мелкие), пару примеров роста по карьерной лестнице в средних и больших компаниях. И реальные кейсы "от чистильщика до миллионера, пусть и гривневого". И без богатых предков, спадщин. И некиевлян больше половины.



А был же еще такой общенациональный акселератор в 2006-2008гг, тогда можно было очень хороший капитал сколотить, хотя парадокс - большинство поднявшихся тогда, быстро всё растеряли, а потом опять с нуля и не так быстро.

Но тут как раз о степенях критерия "не дурак". Более чем реальная история.Но основной критерий тут "не дурак", а это в свою очередь очень многое подразумевает.Всё описанное в сумме не такие уж заоблачные деньги и примеров аналогичных здобуткив даже среди 30-35 летних достаточно, причем с нуля,без прикорытных схем, мелкие бизнеса (именно мелкие), пару примеров роста по карьерной лестнице в средних и больших компаниях. И реальные кейсы "от чистильщика до миллионера, пусть и гривневого". И без богатых предков, спадщин. И некиевлян больше половины.А был же еще такой общенациональный акселератор в 2006-2008гг, тогда можно было очень хороший капитал сколотить, хотя парадокс - большинство поднявшихся тогда, быстро всё растеряли, а потом опять с нуля и не так быстро.Но тут как раз о степенях критерия "не дурак". Ut sementem feceris, ita et metes

RES(Дело) PUBLICA(Общее) Corpocrator

Повідомлень: 932 З нами з: 06.01.15 Подякував: 137 раз. Подякували: 290 раз. Додано: Пон 27 тра, 2019 01:12 detroytred написав: ЛАД

Вы очень точно отметили насчёт предмета дискуссий, касающихся СССР.



Обязательно нужно чётко определять предмет.

Иначе с потолка Вам будут его подменять-приписывать на совкофильство, доказывание, что СССР богаче, чем США и т.д. ЛАДВы очень точно отметили насчёт предмета дискуссий, касающихся СССР.Обязательно нужно чётко определять предмет.Иначе с потолка Вам будут его подменять-приписывать на совкофильство, доказывание, что СССР богаче, чем США и т.д.

Проблема В том, что я пишу в расчёте на добросовестных оппонентов.

К сожалению, практика показывает, что такие оппоненты крайне редки. Большинству "патриотов" на добросовестность с высокой колокольни, главное приклеить ярлык и обругать. Ни на что другое не хватает ни ума, ни аргументов.

К ещё большему сожалению, они пользуются явной поддержкой. Проблема В том, что я пишу в расчёте на добросовестных оппонентов.К сожалению, практика показывает, что такие оппоненты крайне редки. Большинству "патриотов" на добросовестность с высокой колокольни, главное приклеить ярлык и обругать. Ни на что другое не хватает ни ума, ни аргументов.К ещё большему сожалению, они пользуются явной поддержкой.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом ЛАД 2 Повідомлень: 13212 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Додано: Пон 27 тра, 2019 01:23

В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.

Что вы там усмотрели противозаконного?

Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?

Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?

Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?

Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.

После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.



P.s. В этот раз пост сохранил.

Может, проще объяснить, что Вас не устроило? Модераторы, Вы утомляете.В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.Что вы там усмотрели противозаконного?Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.P.s. В этот раз пост сохранил.Может, проще объяснить, что Вас не устроило?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом ЛАД 2 Повідомлень: 13212 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Додано: Пон 27 тра, 2019 01:26 budivelnik написав: Вкладчик1234 написав: budivelnik написав: Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години

Можемо почекати

Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення? Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я годиниМожемо почекатиАле якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення? Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы? Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы? Як мінімум - поважати за це і подякувати

Як максимум проголосувати за нього на Парламентських. Як мінімум - поважати за це і подякуватиЯк максимум проголосувати за нього на Парламентських.



Повідомлень: 2341 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Більше холопського коментаря в ТОПі ще не було zРадио

