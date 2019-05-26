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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 01:34
Я щось не зрозумів приколу. "Лайки" заборонені, але в ТОП попало 2 коментарі з цієї гілки...
Додано: Пон 27 тра, 2019 01:40
Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 27 тра, 2019 01:48
Ну почему?
Занявший первое место, не хуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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