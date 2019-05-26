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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 01:34
Я щось не зрозумів приколу. "Лайки" заборонені, але в ТОП попало 2 коментарі з цієї гілки...
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Додано: Пон 27 тра, 2019 01:40
Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 27 тра, 2019 01:48
zРадио написав:
budivelnik написав: Вкладчик1234 написав:
-----------------------budivelnik
Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?
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Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.
Более холопского комментария в ТОПе еще не было
Ну почему?
Занявший первое место, не хуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 02:41
ЛАД написав:
Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex
"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?
Ахаха, ребята, як невдобно получилось.
Это зашквар
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RES(Дело) PUBLICA(Общее)
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