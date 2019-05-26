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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3010301130123013

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 161
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:34

Я щось не зрозумів приколу. "Лайки" заборонені, але в ТОП попало 2 коментарі з цієї гілки...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:40

Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:48

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:-----------------------
budivelnik
Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?
-----------------------
Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.


Более холопского комментария в ТОПе еще не было :mrgreen:

Ну почему?
Занявший первое место, не хуже. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 02:41

  ЛАД написав:Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?


Ахаха, ребята, як невдобно получилось.
Это зашквар
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