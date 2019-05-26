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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 01:40
Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 27 тра, 2019 01:48
zРадио написав:
budivelnik написав: Вкладчик1234 написав:
-----------------------budivelnik
Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?
-----------------------
Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.
Более холопского комментария в ТОПе еще не было
Ну почему?
Занявший первое место, не хуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 02:41
ЛАД написав:
Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex
"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?
Ахаха, ребята, як невдобно получилось.
Это зашквар
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Пон 27 тра, 2019 05:32
Любопытный написав:
Рекомендую оппонентам посмотреть сериал "Чернобыль", что бы посмотреть на реальную картину жизни при совке и оценить уровень "менеджмента".
А когда снимут такой же про катастрофу 1984 года в индийском Бхопале, где из-за взрыва на химзаводе, принадлежавшем американской корпорации, по причине грубого нарушения техники безопасности, погибло 18 тыс. человек?
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Додано: Пон 27 тра, 2019 05:47
zРадио написав:
Я ж говорил - никакого образного мышления и эрудированности! Да одна смерть 18-летнего на 100 смертей по возрасту снижает среднюю продолжительность жизни более, чем полгода
Афган и Чернобыль ни при чем - это действительно очень мало в относительных цифрах.
Просто война "выбила" всех слабых и больных. Такие гибли в первую очередь на фронте из-за ран, в плену, оккупации. Поэтому поколение, состарившееся к 1960-м было относительно более здоровым и жило дольше.
А затем в 80-х - 90-х постарели те, кто в войну был детьми, кому не пришлось воевать.
Кстати, данный эффект увеличения смертности в 70-х - 80- годах характерен прежде всего для мужчин, и почти отсутсвует для женщин (понятно, почему так).
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Додано: Пон 27 тра, 2019 06:01
protefiks1959 написав: shapo написав:
Чушь.
Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!
А я в 1980г купил себе москвича на Байконуре
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Додано: Пон 27 тра, 2019 07:12
ЛАД написав: zРадио написав:
budivelnik написав:
Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.
Более холопского комментария в ТОПе еще не было
Ну почему?
Занявший первое место, не хуже.
чудеса да и только....
почти, как на форуме цензора, где порохотролли во всю петьку привозносят, шо аж читать противно.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 07:23
ЛАД написав:
Занявший первое место, не хуже.
Ему Vitl хорошо ответил, там же в топе, а от ответа осталось только последние предложение, не относящееся собственно к ответу.
А люди подумали, что это было отсыл к ДС.
Прикольно получилось.
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Додано: Пон 27 тра, 2019 07:25
shapo написав:
А я в 1980г купил себе москвича на Байконуре
Так то ж Байконур, это вам не дамбаз. Из моей Луганской области ездили в Донецкую , в Красноармейск, и там свободно покупали москалей, но не всякие модели. Например Комби отпускался только жителям Донецкой
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