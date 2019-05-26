RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3010301130123013

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 161
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:40

Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13212
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3857 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 01:48

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  Вкладчик1234 написав:-----------------------
budivelnik
Скільки часу їм треба щоб до Брюселя чи Вашингтона доїхати? 12-24я години
Можемо почекати
Але якщо з їх боку шуму не зявиться - будете їсти свій галстук за не коректне припущення?
-----------------------
Так что теперь, может ему медаль Героя дать, и наградной пулёмет, за то что Порошенко не вывез ЗВР на Мальдивы?
Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.


Более холопского комментария в ТОПе еще не было :mrgreen:

Ну почему?
Занявший первое место, не хуже. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13212
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4211 раз.
Подякували: 3857 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 02:41

  ЛАД написав:Ещё очень интересно получить ответ на вопрос в удалённом посте ruvex"а.
Каким образом на первые места в ТОП-ответах попали посты с ветки в условиях, когда на ветке "+" запрещены? Кто и как их поставил? Сами модераторы?
Ребятки, вам не стыдно заниматься мелким жульничеством и опускать сайт ниже плинтуса?
Добиваетесь, чтобы на ветке остались только поклонники Вятровича?


Ахаха, ребята, як невдобно получилось.
Это зашквар
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 06.01.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 05:32

  Любопытный написав:Рекомендую оппонентам посмотреть сериал "Чернобыль", что бы посмотреть на реальную картину жизни при совке и оценить уровень "менеджмента".

А когда снимут такой же про катастрофу 1984 года в индийском Бхопале, где из-за взрыва на химзаводе, принадлежавшем американской корпорации, по причине грубого нарушения техники безопасности, погибло 18 тыс. человек?
Tegularius
 
Повідомлень: 857
З нами з: 11.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 05:47

  zРадио написав:Я ж говорил - никакого образного мышления и эрудированности! Да одна смерть 18-летнего на 100 смертей по возрасту снижает среднюю продолжительность жизни более, чем полгода

Афган и Чернобыль ни при чем - это действительно очень мало в относительных цифрах.
Просто война "выбила" всех слабых и больных. Такие гибли в первую очередь на фронте из-за ран, в плену, оккупации. Поэтому поколение, состарившееся к 1960-м было относительно более здоровым и жило дольше.
А затем в 80-х - 90-х постарели те, кто в войну был детьми, кому не пришлось воевать.
Кстати, данный эффект увеличения смертности в 70-х - 80- годах характерен прежде всего для мужчин, и почти отсутсвует для женщин (понятно, почему так).
Tegularius
 
Повідомлень: 857
З нами з: 11.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 06:01

  protefiks1959 написав:
  shapo написав:Чушь.
Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!

А я в 1980г купил себе москвича на Байконуре
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 29.05.18
Подякував: 72 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:12

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:Як мінімум - поважати за це і подякувати
Як максимум проголосувати за нього на Парламентських.


Более холопского комментария в ТОПе еще не было :mrgreen:

Ну почему?
Занявший первое место, не хуже. :)

чудеса да и только....
почти, как на форуме цензора, где порохотролли во всю петьку привозносят, шо аж читать противно.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2057
З нами з: 15.09.12
Подякував: 213 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:23

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Занявший первое место, не хуже. :)


Ему Vitl хорошо ответил, там же в топе, а от ответа осталось только последние предложение, не относящееся собственно к ответу.
А люди подумали, что это было отсыл к ДС.
Прикольно получилось.
freeze
4
 
Повідомлень: 11594
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3564 раз.
Подякували: 5190 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:25

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А я в 1980г купил себе москвича на Байконуре
Так то ж Байконур, это вам не дамбаз. Из моей Луганской области ездили в Донецкую , в Красноармейск, и там свободно покупали москалей, но не всякие модели. Например Комби отпускался только жителям Донецкой
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 11.06.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3010301130123013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.