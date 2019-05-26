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Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Вдова убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала публичное признание. В интервью НТВ она попросила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее мужа Дениса Вороненкова и заявила, что очернить его ее вынудили.
В сюжете российского телеканала она назвала "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной" версию о том, что Вороненкова убил Тюрин."Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - сказала Максакова.
Она добавила, что в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убеждал генпрокурор Юрий Луценко и приятель покойного экс-депутата Госдумы Денис Панаитов (бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области): "Я тебе как следак говорю: это Тюрин!". Я ему говорю: "Постой, а зачем?" Он: "Говорю тебе, это он!" Я: "А мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать?" Но он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию", - рассказала оперная певица.
Она обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой считать ее высказывание во время интервью официальным заявлением.
Максакова изменила свои показания в Шевченковском суде Киева 23 апреля, по совпадению после результатов второго тура выборов, когда стало понятно, что Петр Порошенко потерял президентское кресло.
При этом на допросе в сентябре 2017 года она топила Тюрина самостоятельно.
Напомним, что ранее мы писали, как вдова российского депутата ломает "кремлевскую" версию убийства.
Как сообщала "Страна", Максакова отсудила на миллиард недвижимости убитого Вороненкова.
19yuriy91 написав:чудеса да и только.... почти, как на форуме цензора, где порохотролли во всю петьку привозносят, шо аж читать противно.
У Сергея, главного босса портала между первым и вторым туром на фейсбуке висела большая лейба Дякую. Правда, когда забрали ноутбуки, он сразу ее снял.
так вот оно шо.... то о чём и так догадывались, обрело бесспорное доказательство. жаль... критикую рашу, использовать такие методы. впрочем, зачастую порохобот, именно бот, = кремлебот, наполнение и методы одни.
В Англии, Италии и Франции первые места на выборах в Европарламент заняли евроскептики или правые-националисты. Хотя в целом по ЕС большинство осталось за старыми либералами, консерваторами и социал-демократами, но количество парламентариев от них снизится.
antey1969 написав:Вот это я ржу! На "политических дискуссиях" лайков вроде бы как нет, но! Целых два поста с "политических дискуссий" набрали максимальное кол-во плюсов за неделю. Вот это "финансы" отжигают)))