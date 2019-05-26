Вдова убитого в Киеве российского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова сделала публичное признание. В интервью НТВ она попросила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее мужа Дениса Вороненкова и заявила, что очернить его ее вынудили.



В сюжете российского телеканала она назвала "беспардонной, наглой и циничной, отвратительной" версию о том, что Вороненкова убил Тюрин. "Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства", - сказала Максакова.



Она добавила, что в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убеждал генпрокурор Юрий Луценко и приятель покойного экс-депутата Госдумы Денис Панаитов (бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области) : "Я тебе как следак говорю: это Тюрин!". Я ему говорю: "Постой, а зачем?" Он: "Говорю тебе, это он!" Я: "А мотив, причина, выгода, зачем? Что это может дать?" Но он меня обрабатывал, обрабатывал… Всем подряд! Ревностью! Недовольство тем, что я уехала из страны. Попытки вернуть меня таким способом в Россию", - рассказала оперная певица.



Она обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой считать ее высказывание во время интервью официальным заявлением.



Максакова изменила свои показания в Шевченковском суде Киева 23 апреля, по совпадению после результатов второго тура выборов, когда стало понятно, что Петр Порошенко потерял президентское кресло.



При этом на допросе в сентябре 2017 года она топила Тюрина самостоятельно.



Напомним, что ранее мы писали, как вдова российского депутата ломает "кремлевскую" версию убийства.



Как сообщала "Страна", Максакова отсудила на миллиард недвижимости убитого Вороненкова.