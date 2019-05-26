Так то ж Байконур, это вам не дамбаз. Из моей Луганской области ездили в Донецкую , в Красноармейск, и там свободно покупали москалей, но не всякие модели. Например Комби отпускался только жителям Донецкой
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 07:25
Re: Політичні дискусії
Так то ж Байконур, это вам не дамбаз. Из моей Луганской области ездили в Донецкую , в Красноармейск, и там свободно покупали москалей, но не всякие модели. Например Комби отпускался только жителям Донецкой
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Додано: Пон 27 тра, 2019 09:19
В Англии, Италии и Франции первые места на выборах в Европарламент заняли евроскептики или правые-националисты.
Хотя в целом по ЕС большинство осталось за старыми либералами, консерваторами и социал-демократами, но количество парламентариев от них снизится.
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:58
Зе не плохой, как и не хороший. А вот люди, выбравшие Зе, конечно, обречены жить как того заслуживают
Додано: Пон 27 тра, 2019 09:58
1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС
2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:00
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:27
Re: Політичні дискусії
Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень
Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться(((
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:34
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:37
И как всегда вы все перекрутили. Удивляет, что при переносе вы не убрали +. А искусственно вывели в топ сообщения, которые того не заслуживали в теме и подходах это ветки.
Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.
И вообще удивительно, что после неправомерных обысков и конфискаций у вас техники ставленниками ПОПа вы продолжаете его так рьяно поддерживать и превозносить.
Я так полагаю этот пост вы также удалите и подозреваю еще и блоканете без причины...
И сразу скажу - обсуждаются действия не модераторов, которые обязаны быть беспристрастны, несмотря на личные убеждения, а именно личные предвзятые убеждения некоторых форумчан.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44
ol_zy
Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.
Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про
?!
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