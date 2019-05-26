Додано: Пон 27 тра, 2019 10:37

Ірина_ написав: Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень

Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться((( Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомленьЦе ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться(((

И как всегда вы все перекрутили. Удивляет, что при переносе вы не убрали +. А искусственно вывели в топ сообщения, которые того не заслуживали в теме и подходах это ветки.Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.И вообще удивительно, что после неправомерных обысков и конфискаций у вас техники ставленниками ПОПа вы продолжаете его так рьяно поддерживать и превозносить.Я так полагаю этот пост вы также удалите и подозреваю еще и блоканете без причины...И сразу скажу - обсуждаются действия не модераторов, которые обязаны быть беспристрастны, несмотря на личные убеждения, а именно личные предвзятые убеждения некоторых форумчан.