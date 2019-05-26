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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3011301230133014>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 161
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:25

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А я в 1980г купил себе москвича на Байконуре
Так то ж Байконур, это вам не дамбаз. Из моей Луганской области ездили в Донецкую , в Красноармейск, и там свободно покупали москалей, но не всякие модели. Например Комби отпускался только жителям Донецкой
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:19

В Англии, Италии и Франции первые места на выборах в Европарламент заняли евроскептики или правые-националисты.
Хотя в целом по ЕС большинство осталось за старыми либералами, консерваторами и социал-демократами, но количество парламентариев от них снизится.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:58

Зе не плохой, как и не хороший. А вот люди, выбравшие Зе, конечно, обречены жить как того заслуживают
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 09:58

1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС
2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:00

  Moimir написав:Зе не плохой, как и не хороший. А вот люди, выбравшие Зе, конечно, обречены жить как того заслуживают

Так и есть, абсолютно согласен.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:27

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС
2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку

Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень :evil:
Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться((( :!:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:34

Re: Політичні дискусії

  Ірина_ написав:Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться(((
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:37

Мизантрóп Ви знаєте - от влучне повідомлення)))
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:37

  Ірина_ написав:Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень :evil:
Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться((( :!:

И как всегда вы все перекрутили. Удивляет, что при переносе вы не убрали +. А искусственно вывели в топ сообщения, которые того не заслуживали в теме и подходах это ветки.
Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.
И вообще удивительно, что после неправомерных обысков и конфискаций у вас техники ставленниками ПОПа вы продолжаете его так рьяно поддерживать и превозносить.
Я так полагаю этот пост вы также удалите и подозреваю еще и блоканете без причины...
И сразу скажу - обсуждаются действия не модераторов, которые обязаны быть беспристрастны, несмотря на личные убеждения, а именно личные предвзятые убеждения некоторых форумчан.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44

ol_zy
Удивляет, что при переносе вы не убрали +

Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.

Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.

Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про
личные предвзятые убеждения
?!
Ірина_
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