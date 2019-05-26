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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3011301230133014 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 161 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 51 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 161 Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50 Ірина_ написав: budivelnik написав: 1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС

2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку 1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку

Так абсолютно вірно. Дивує просто, спричинила дії переносу повідомлень

((( Так абсолютно вірно. Дивує просто, спричинила дії переносу повідомлень(((

Честно говоря, для меня нет большой разницы, появятся лайки на этой ветке или нет. Если администрация считает необходимым, можно вообще "плюсы" на всем форуме зашпаклевать.

Всего-навсего с иронией отметил несоответствие, а оказалось что это был "шквалт емоцій".

И типа наказание "Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться".

Детский сад вторая четверть Честно говоря, для меня нет большой разницы, появятся лайки на этой ветке или нет. Если администрация считает необходимым, можно вообще "плюсы" на всем форуме зашпаклевать.Всего-навсего с иронией отметил несоответствие, а оказалось что это был "шквалт емоцій".И типа наказание "Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться".Детский сад вторая четверть antey1969 1

Повідомлень: 8299 З нами з: 30.11.11 Подякував: 998 раз. Подякували: 2237 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 10:54 Re: Політичні дискусії Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2599 З нами з: 03.12.14 Подякував: 319 раз. Подякували: 349 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 10:57 Ірина_ написав: ol_zy

Удивляет, что при переносе вы не убрали +



Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.



Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.

Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про личные предвзятые убеждения ?! Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про?!

мне достаточно видеть сообщение со словами деб.лы, дур-ки, гі-о, тупі, ольгинцы и прочий мусор, который считаю оскорблением и пост содержащий такое у меня читать желания не вызывает и на такое не уважение к другим у вас прописано в правилах удаление поста, но вы упорно всю эту грязь не замечаете и посты оставляете, а вот замечания или ответы таким комментаторам, что это оскорбления и такому не место - ы постоянно удаляете и отправляете таких в бан на порядок чаще, чем тех кто высказался за поддержку ПОПа.

Тут ветку следует назвать "политические предпочтения администрации в контексте поддержки ПОПа (присутствует жесткая цензура для остальных)" мне достаточно видеть сообщение со словами деб.лы, дур-ки, гі-о, тупі, ольгинцы и прочий мусор, который считаю оскорблением и пост содержащий такое у меня читать желания не вызывает и на такое не уважение к другим у вас прописано в правилах удаление поста, но вы упорно всю эту грязь не замечаете и посты оставляете, а вот замечания или ответы таким комментаторам, что это оскорбления и такому не место - ы постоянно удаляете и отправляете таких в бан на порядок чаще, чем тех кто высказался за поддержку ПОПа.Тут ветку следует назвать "политические предпочтения администрации в контексте поддержки ПОПа (присутствует жесткая цензура для остальных)" ol_zy

Повідомлень: 5114 З нами з: 20.01.15 Подякував: 349 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3011301230133014 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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