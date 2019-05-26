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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3011301230133014

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 161
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
51
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50

  Ірина_ написав:
  budivelnik написав:1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС
2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку

Так абсолютно вірно. Дивує просто, спричинила дії переносу повідомлень :evil:
((( :!:

Честно говоря, для меня нет большой разницы, появятся лайки на этой ветке или нет. Если администрация считает необходимым, можно вообще "плюсы" на всем форуме зашпаклевать.
Всего-навсего с иронией отметил несоответствие, а оказалось что это был "шквалт емоцій".
И типа наказание "Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться".
Детский сад вторая четверть :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:54

Re: Політичні дискусії

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:57

  Ірина_ написав:ol_zy
Удивляет, что при переносе вы не убрали +

Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.

Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.

Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про
личные предвзятые убеждения
?!

мне достаточно видеть сообщение со словами деб.лы, дур-ки, гі-о, тупі, ольгинцы и прочий мусор, который считаю оскорблением и пост содержащий такое у меня читать желания не вызывает и на такое не уважение к другим у вас прописано в правилах удаление поста, но вы упорно всю эту грязь не замечаете и посты оставляете, а вот замечания или ответы таким комментаторам, что это оскорбления и такому не место - ы постоянно удаляете и отправляете таких в бан на порядок чаще, чем тех кто высказался за поддержку ПОПа.
Тут ветку следует назвать "политические предпочтения администрации в контексте поддержки ПОПа (присутствует жесткая цензура для остальных)"
ol_zy
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