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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50
Ірина_ написав: budivelnik написав:
1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС
2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку
Так абсолютно вірно. Дивує просто, спричинила дії переносу повідомлень
(((
Честно говоря, для меня нет большой разницы, появятся лайки на этой ветке или нет. Если администрация считает необходимым, можно вообще "плюсы" на всем форуме зашпаклевать.
Всего-навсего с иронией отметил несоответствие, а оказалось что это был "шквалт емоцій".
И типа наказание "Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться".
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:54
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Додано: Пон 27 тра, 2019 10:57
Ірина_ написав:ol_zy
Удивляет, что при переносе вы не убрали +
Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.
Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.
Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про
личные предвзятые убеждения
?!
мне достаточно видеть сообщение со словами деб.лы, дур-ки, гі-о, тупі, ольгинцы и прочий мусор, который считаю оскорблением и пост содержащий такое у меня читать желания не вызывает и на такое не уважение к другим у вас прописано в правилах удаление поста, но вы упорно всю эту грязь не замечаете и посты оставляете, а вот замечания или ответы таким комментаторам, что это оскорбления и такому не место - ы постоянно удаляете и отправляете таких в бан на порядок чаще, чем тех кто высказался за поддержку ПОПа.
Тут ветку следует назвать "политические предпочтения администрации в контексте поддержки ПОПа (присутствует жесткая цензура для остальных)"
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