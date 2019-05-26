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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3011301230133014>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 162
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
51
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:27

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС
2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку

Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень :evil:
Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться((( :!:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:34

Re: Політичні дискусії

  Ірина_ написав:Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться(((
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:37

Мизантрóп Ви знаєте - от влучне повідомлення)))
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:37

  Ірина_ написав:Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень :evil:
Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться((( :!:

И как всегда вы все перекрутили. Удивляет, что при переносе вы не убрали +. А искусственно вывели в топ сообщения, которые того не заслуживали в теме и подходах это ветки.
Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.
И вообще удивительно, что после неправомерных обысков и конфискаций у вас техники ставленниками ПОПа вы продолжаете его так рьяно поддерживать и превозносить.
Я так полагаю этот пост вы также удалите и подозреваю еще и блоканете без причины...
И сразу скажу - обсуждаются действия не модераторов, которые обязаны быть беспристрастны, несмотря на личные убеждения, а именно личные предвзятые убеждения некоторых форумчан.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44

ol_zy
Удивляет, что при переносе вы не убрали +

Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.

Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.

Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про
личные предвзятые убеждения
?!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50

  Ірина_ написав:
  budivelnik написав:1 Моє повідомлення отримало всі 12+ на гілці на якій було створене - а саме на гілці ДС
2 На другий день після створення , це повідомлення разом з + модератори перекинули на цю гілку

Так абсолютно вірно. Дивує просто, спричинила дії переносу повідомлень :evil:
((( :!:

Честно говоря, для меня нет большой разницы, появятся лайки на этой ветке или нет. Если администрация считает необходимым, можно вообще "плюсы" на всем форуме зашпаклевать.
Всего-навсего с иронией отметил несоответствие, а оказалось что это был "шквалт емоцій".
И типа наказание "Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться".
Детский сад вторая четверть :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 10:54

Re: Політичні дискусії

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:04

  freeze написав: У нас в семье с 1970 года было последовательно четыре авто - горбатый, потом ушастый, потом копейка, потом четверка.
Проблем с покупкой не было, а вот деньги на покупку одалживали.
Кроме того завод, где работали родители в 70- е годы подарил трехкомнатную квартиру, которую потом приватизировали в 90-е.

Ключевое слово - "завод".
Для тех, кто не работал на заводах и имел деньги - авто было малодоступно (очереди были), а как давали таким квартиры, садовые участки и можно ли было купить кооператив - отдельный разговор.

Завязывайте с этой темой, вернитесь в настоящее.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:06

Політичні дискусії

  Starikan написав:Завязывайте с этой темой, вернитесь в настоящее.

Лучше не скажешь. С этой темой давно пора было завязать.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:16

  барабашов написав:
  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Для адептів СРСР подивіться це відео і просвітиться:
https://www.youtube.com/watch?v=dns9NnxrsVI
Рівень життя в Німеччині був вищий ніж нас(Україна/Росія) сьогодні, а вже 75!!! років пройшло.
Ну может и был 75 лет назад в Германии уровень жизни выше, чем у тебя сейчас. Но только не нужно говорить за всех, ладно?
Я хорошо помню свое советское детство - всегда был сыт, чист, хорошо одет, не обделен игрушками и разными видами отдыха, включая 2 поездки на море в год, посещал 2-3 секции в разные годы в дополнение к школе. В семье был не единственным ребенком, а третьим. Родители - инженеры, работали стандартный рабочий день. Семья жила в 3-комнатной квартире 66 метров, была еще загородная дача и 3 велосипеда. Авто не было - да. А телевизора было 2 :)
Сейчас живу лучше. Но и тогда не страдал, как и родители не страдали. А вот в 90-е им, увы, досталось...

Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем.

Да, враньё наглое.
У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 27 тра, 2019 13:23, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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