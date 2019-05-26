Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень
Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться(((
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:27
Re: Політичні дискусії
Так абсолютно вірно. Дивує просто, шквалт емоцій спричинила дії переносу повідомлень
Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться(((
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:34
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:37
И как всегда вы все перекрутили. Удивляет, что при переносе вы не убрали +. А искусственно вывели в топ сообщения, которые того не заслуживали в теме и подходах это ветки.
Еще больше удивляет, что вы удаляете даже аргументированную критику ПОПа и оставляете откровенные оскорбления и разжигания - удаляя жалобы на них.
И вообще удивительно, что после неправомерных обысков и конфискаций у вас техники ставленниками ПОПа вы продолжаете его так рьяно поддерживать и превозносить.
Я так полагаю этот пост вы также удалите и подозреваю еще и блоканете без причины...
И сразу скажу - обсуждаются действия не модераторов, которые обязаны быть беспристрастны, несмотря на личные убеждения, а именно личные предвзятые убеждения некоторых форумчан.
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:44
ol_zy
Я навіть уваги не звернула, що + збереглися, хоча і не мали. Я часто об'єдную чи переношу повідомлення до відповідної тематики, щоб не видаляти.
Ви просто строчите скарги десятками, Ви хоч читаєте самі ці повідомлення? Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення. І це Ви мені говорите про
?!
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:50
Честно говоря, для меня нет большой разницы, появятся лайки на этой ветке или нет. Если администрация считает необходимым, можно вообще "плюсы" на всем форуме зашпаклевать.
Всего-навсего с иронией отметил несоответствие, а оказалось что это был "шквалт емоцій".
И типа наказание "Це ще раз доводить мені, що забрати + правильне рішення та на цій гілці + не скоро з'являться".
Детский сад вторая четверть
Додано: Пон 27 тра, 2019 10:54
Re: Політичні дискусії
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:04
Ключевое слово - "завод".
Для тех, кто не работал на заводах и имел деньги - авто было малодоступно (очереди были), а как давали таким квартиры, садовые участки и можно ли было купить кооператив - отдельный разговор.
Завязывайте с этой темой, вернитесь в настоящее.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:06
Політичні дискусії
Лучше не скажешь. С этой темой давно пора было завязать.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:16
Да, враньё наглое.
У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 27 тра, 2019 13:23, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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