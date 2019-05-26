|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:17
protefiks1959 написав: shapo написав:
Чушь.
Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!
В 85-86-ом уже нет. А в 83-ем, получив премию за рацуху, и чуть поскребя своих родителей, зять пошел и купил БЕЗ ОЧЕРЕДИ ЗАЗ 968 за 3800 рублей.
А в общем, все рассуждения о счастливой жизни в СССР (в материальном плане)напоминают старый анекдот:- Главное счастье советского человека состоит в том, что даже он не подозревает о том, насколько плохо он живет..
И дело даже не во всеобщем дефиците ВСЕГО с середины 70-х до самого конца СССР. Ведь самые обычные доступные продукты были в СССР дороже, чем сейчас. Если взять российский и советский рубль, то их покупательная способность (номинальная) относится как 170 к 1, средние з/п выросли почти в 200 раз, а цены на продукты (2-ой пояс):
Сахар-песок - 94 коп и 37-38 рублей
Мука пшеничная -36 коп/кг и от 25 рублей
Куры -1-30-1-90 и от 109 руб/кг
Ржаной хлеб - 18 коп и 18-25 руб/кирпичик
Батон нарезной - 23-25 коп и 25 рублей
Десяток яиц - 1-30 - от 48-50 рублей
Масло сливочное -3-60 - от 350-380 рублей
Сыр (3 вида) - 3-60 и 400 рублей
Колбасный сыр -1-40 и 240 руб/кг
Не говоря уже о том, что колбасы/мясо/мясопродукты в магазинах 99% городов РСФСР отсутствовали напрочь, а КООПТОРГЕ или на рынке стоили 6-8 рублей/кг (против сегодняшней цены свиной лопатки в 200 рублей, а базарной говядины (края) в 380).
Горький середины 80-х (до начала разрушительных реформ Горбачева) в плане СНАБЖЕНИЯ стоял далеко не в самом конце списка, но работники производственной сферы получали по госцене (2-20/2-90 кг)лишь 1 кг варенки и 1,5 кг костей в месяц, а бюджетной - только 1 кг варенки. И 99% людей относились к этому абсолютно нормально. А как же иначе?
Помнится в Иркутске работающее население ПОЛУЧАЛО из мясопродуктов всего 800 гр. курятины на человека в месяц, а в Кирове - 200 гр. сливочного масла.
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6556
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:23
Волгарь написав:
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.
Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8157
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 1758 раз.
-
- Профіль
-
1
5
2
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:35
Волгарь написав:
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
Конечно, для апологета гундяевского мракобесия нет большего счасться
Хотя если сравнить сегодняшнюю РФ с СССР образца 70-80-х, то я даже не решусь сказать, какое образование было полезней для этого мира и своих же граждан...
Для меня развал Союза - это в первую очередь шанс построить суверенное украинское государство. Поэтому как событие 1991-го я это только приветствую.
Однако с высоты 2019-го все отчетливей видно, что и Украина шанс упустила, и РФ как большой региональный "инфлюенсер" не тем путем пошла...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2342
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:49
Starikan
Starikan написав:
Да, враньё наглое.
У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера
такой старикан. Все лучше всех знает. И родители его не инженеришки, а профессора и кандидаты наук.
Сам то сколько значков на груди носишь?
PS: ок, раз меня тут в
умные форумчане надоумели, срочно созываю семейный совет для выяснения следующих обстоятельств - 1) что скрывают родители, 2) почему в качестве прикрытия была выбрана работа инженерами, 3) и откуда на самом деле богатство в виде 2-х телевизоров и 3-х велосипедов
Как выясню, опубликую. Но не здесь, наверно, а где-нибудь в газете "Сегодня" в рубрике "Тайны и разоблачения"
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 2342
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 722 раз.
- Подякували: 1662 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:57
ruvex написав: Волгарь написав:
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.
Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего.
Как раз вспомнить-то есть что. Например, первые тепличные огурцы к 23-ему февраля по 2-40 (400+ рублей в нынешних ценах против 120-ти), венгерские яблоки зимой по 1-40 (220 рублей против 60-ти), помидоры в сезон по 60 коп, за которыми нужно было постоять пару часов (все делали заготовки), против 9 коп. в 1-ом поясе, апельсины/бананы/мандарины по 2 рубля/кг (против нынешних 45-60-ти рублей), продававшиеся...в 400 км от ближайшего городского магазина (в Москве). А ведь дороже была даже эл-энергия -тогдашние 4 коп/квт-ч - это 6-80 по нынешнему (против 3-60-ти за первые 85 кВт/мес и 6-50-ти за следующие). Я уже не говорю про заоблочные стоимости потребительских товаров -755 рублей за цветной телевизор (средняя з/п за почти 4 месяца), или Жигули в 5-7-ми летней очереди - 6000.
Не говоря уже о мифе про доступное жилье - строили тогда (по крайней мере в РСФСР) МЕНЬШЕ, чем сейчас, стоять в очереди нужно было в среднем 10+ лет (при условии, что обеспеченность жильем семьи не превышает 6-8 м2/человека), а кооператив стоил 250 рублей метр (чуть дешевле нынешних 50-60-ти тысяч), но в него еще нужно было попасть...
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6556
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|