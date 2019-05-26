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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3011301230133014 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 162 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 14 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 51 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 162 Додано: Пон 27 тра, 2019 13:17 protefiks1959 написав: shapo написав: Чушь.

Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980 Чушь.Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980 Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября! Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!

В 85-86-ом уже нет. А в 83-ем, получив премию за рацуху, и чуть поскребя своих родителей, зять пошел и купил БЕЗ ОЧЕРЕДИ ЗАЗ 968 за 3800 рублей.

А в общем, все рассуждения о счастливой жизни в СССР (в материальном плане)напоминают старый анекдот:

- Главное счастье советского человека состоит в том, что даже он не подозревает о том, насколько плохо он живет..

И дело даже не во всеобщем дефиците ВСЕГО с середины 70-х до самого конца СССР. Ведь самые обычные доступные продукты были в СССР дороже, чем сейчас. Если взять российский и советский рубль, то их покупательная способность (номинальная) относится как 170 к 1, средние з/п выросли почти в 200 раз, а цены на продукты (2-ой пояс):

Сахар-песок - 94 коп и 37-38 рублей

Мука пшеничная -36 коп/кг и от 25 рублей

Куры -1-30-1-90 и от 109 руб/кг

Ржаной хлеб - 18 коп и 18-25 руб/кирпичик

Батон нарезной - 23-25 коп и 25 рублей

Десяток яиц - 1-30 - от 48-50 рублей

Масло сливочное -3-60 - от 350-380 рублей

Сыр (3 вида) - 3-60 и 400 рублей

Колбасный сыр -1-40 и 240 руб/кг

Не говоря уже о том, что колбасы/мясо/мясопродукты в магазинах 99% городов РСФСР отсутствовали напрочь, а КООПТОРГЕ или на рынке стоили 6-8 рублей/кг (против сегодняшней цены свиной лопатки в 200 рублей, а базарной говядины (края) в 380).

Горький середины 80-х (до начала разрушительных реформ Горбачева) в плане СНАБЖЕНИЯ стоял далеко не в самом конце списка, но работники производственной сферы получали по госцене (2-20/2-90 кг)лишь 1 кг варенки и 1,5 кг костей в месяц, а бюджетной - только 1 кг варенки. И 99% людей относились к этому абсолютно нормально. А как же иначе?

Помнится в Иркутске работающее население ПОЛУЧАЛО из мясопродуктов всего 800 гр. курятины на человека в месяц, а в Кирове - 200 гр. сливочного масла.

Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ! В 85-86-ом уже нет. А в 83-ем, получив премию за рацуху, и чуть поскребя своих родителей, зять пошел и купил БЕЗ ОЧЕРЕДИ ЗАЗ 968 за 3800 рублей.А в общем, все рассуждения о счастливой жизни в СССР (в материальном плане)напоминают старый анекдот:И дело даже не во всеобщем дефиците ВСЕГО с середины 70-х до самого конца СССР. Ведь самые обычные доступные продукты были в СССР дороже, чем сейчас. Если взять российский и советский рубль, то их покупательная способность (номинальная) относится как 170 к 1, средние з/п выросли почти в 200 раз, а цены на продукты (2-ой пояс):Сахар-песок - 94 коп и 37-38 рублейМука пшеничная -36 коп/кг и от 25 рублейКуры -1-30-1-90 и от 109 руб/кгРжаной хлеб - 18 коп и 18-25 руб/кирпичикБатон нарезной - 23-25 коп и 25 рублейДесяток яиц - 1-30 - от 48-50 рублейМасло сливочное -3-60 - от 350-380 рублейСыр (3 вида) - 3-60 и 400 рублейКолбасный сыр -1-40 и 240 руб/кгНе говоря уже о том, что колбасы/мясо/мясопродукты в магазинах 99% городов РСФСР отсутствовали напрочь, а КООПТОРГЕ или на рынке стоили 6-8 рублей/кг (против сегодняшней цены свиной лопатки в 200 рублей, а базарной говядины (края) в 380).Горький середины 80-х (до начала разрушительных реформ Горбачева) в плане СНАБЖЕНИЯ стоял далеко не в самом конце списка, но работники производственной сферы получали по госцене (2-20/2-90 кг)лишь 1 кг варенки и 1,5 кг костей в месяц, а бюджетной - только 1 кг варенки. И 99% людей относились к этому абсолютно нормально. А как же иначе?Помнится в Иркутске работающее население ПОЛУЧАЛО из мясопродуктов всего 800 гр. курятины на человека в месяц, а в Кирове - 200 гр. сливочного масла.Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ! Волгарь Повідомлень: 6556 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 13:23 Волгарь написав: Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ! Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!

Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.

Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего. Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8157 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1758 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 13:35 Волгарь написав: Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ! Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!



Конечно, для апологета гундяевского мракобесия нет большего счасться



Хотя если сравнить сегодняшнюю РФ с СССР образца 70-80-х, то я даже не решусь сказать, какое образование было полезней для этого мира и своих же граждан...



Для меня развал Союза - это в первую очередь шанс построить суверенное украинское государство. Поэтому как событие 1991-го я это только приветствую.



Однако с высоты 2019-го все отчетливей видно, что и Украина шанс упустила, и РФ как большой региональный "инфлюенсер" не тем путем пошла... Конечно, для апологета гундяевского мракобесия нет большего счастьсяХотя если сравнить сегодняшнюю РФ с СССР образца 70-80-х, то я даже не решусь сказать, какое образование было полезней для этого мира и своих же граждан...Для меня развал Союза - это в первую очередь шанс построить суверенное украинское государство. Поэтому как событие 1991-го я это только приветствую.Однако с высоты 2019-го все отчетливей видно, что и Украина шанс упустила, и РФ как большой региональный "инфлюенсер" не тем путем пошла... zРадио

Повідомлень: 2342 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 13:49 Starikan написав: Да, враньё наглое.

У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера Да, враньё наглое.У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера



Starikan такой старикан. Все лучше всех знает. И родители его не инженеришки, а профессора и кандидаты наук.



Сам то сколько значков на груди носишь?



PS: ок, раз меня тут вумные форумчане надоумели, срочно созываю семейный совет для выяснения следующих обстоятельств - 1) что скрывают родители, 2) почему в качестве прикрытия была выбрана работа инженерами, 3) и откуда на самом деле богатство в виде 2-х телевизоров и 3-х велосипедов



Как выясню, опубликую. Но не здесь, наверно, а где-нибудь в газете "Сегодня" в рубрике "Тайны и разоблачения" такой старикан. Все лучше всех знает. И родители его не инженеришки, а профессора и кандидаты наук.Сам то сколько значков на груди носишь?PS: ок, раз меня тутумные форумчане надоумели, срочно созываю семейный совет для выяснения следующих обстоятельств - 1) что скрывают родители, 2) почему в качестве прикрытия была выбрана работа инженерами, 3) и откуда на самом деле богатство в виде 2-х телевизоров и 3-х велосипедовКак выясню, опубликую. Но не здесь, наверно, а где-нибудь в газете "Сегодня" в рубрике "Тайны и разоблачения" zРадио

Повідомлень: 2342 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 13:57 ruvex написав: Волгарь написав: Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ! Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!

Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.

Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего. Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего.

Как раз вспомнить-то есть что. Например, первые тепличные огурцы к 23-ему февраля по 2-40 (400+ рублей в нынешних ценах против 120-ти), венгерские яблоки зимой по 1-40 (220 рублей против 60-ти), помидоры в сезон по 60 коп, за которыми нужно было постоять пару часов (все делали заготовки), против 9 коп. в 1-ом поясе, апельсины/бананы/мандарины по 2 рубля/кг (против нынешних 45-60-ти рублей), продававшиеся...в 400 км от ближайшего городского магазина (в Москве). А ведь дороже была даже эл-энергия -тогдашние 4 коп/квт-ч - это 6-80 по нынешнему (против 3-60-ти за первые 85 кВт/мес и 6-50-ти за следующие). Я уже не говорю про заоблочные стоимости потребительских товаров -755 рублей за цветной телевизор (средняя з/п за почти 4 месяца), или Жигули в 5-7-ми летней очереди - 6000.

Не говоря уже о мифе про доступное жилье - строили тогда (по крайней мере в РСФСР) МЕНЬШЕ, чем сейчас, стоять в очереди нужно было в среднем 10+ лет (при условии, что обеспеченность жильем семьи не превышает 6-8 м2/человека), а кооператив стоил 250 рублей метр (чуть дешевле нынешних 50-60-ти тысяч), но в него еще нужно было попасть... Как раз вспомнить-то есть что. Например, первые тепличные огурцы к 23-ему февраля по 2-40 (400+ рублей в нынешних ценах против 120-ти), венгерские яблоки зимой по 1-40 (220 рублей против 60-ти), помидоры в сезон по 60 коп, за которыми нужно было постоять пару часов (все делали заготовки), против 9 коп. в 1-ом поясе, апельсины/бананы/мандарины по 2 рубля/кг (против нынешних 45-60-ти рублей), продававшиеся...в 400 км от ближайшего городского магазина (в Москве). А ведь дороже была даже эл-энергия -тогдашние 4 коп/квт-ч - это 6-80 по нынешнему (против 3-60-ти за первые 85 кВт/мес и 6-50-ти за следующие). Я уже не говорю про заоблочные стоимости потребительских товаров -755 рублей за цветной телевизор (средняя з/п за почти 4 месяца), или Жигули в 5-7-ми летней очереди - 6000.Не говоря уже о мифе про доступное жилье - строили тогда (по крайней мере в РСФСР) МЕНЬШЕ, чем сейчас, стоять в очереди нужно было в среднем 10+ лет (при условии, что обеспеченность жильем семьи не превышает 6-8 м2/человека), а кооператив стоил 250 рублей метр (чуть дешевле нынешних 50-60-ти тысяч), но в него еще нужно было попасть... Волгарь Повідомлень: 6556 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3011301230133014 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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