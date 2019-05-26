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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3011301230133014

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 164
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
53
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:17

  protefiks1959 написав:
  shapo написав:Чушь.
Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!

В 85-86-ом уже нет. А в 83-ем, получив премию за рацуху, и чуть поскребя своих родителей, зять пошел и купил БЕЗ ОЧЕРЕДИ ЗАЗ 968 за 3800 рублей.
А в общем, все рассуждения о счастливой жизни в СССР (в материальном плане)напоминают старый анекдот:
- Главное счастье советского человека состоит в том, что даже он не подозревает о том, насколько плохо он живет..
И дело даже не во всеобщем дефиците ВСЕГО с середины 70-х до самого конца СССР. Ведь самые обычные доступные продукты были в СССР дороже, чем сейчас. Если взять российский и советский рубль, то их покупательная способность (номинальная) относится как 170 к 1, средние з/п выросли почти в 200 раз, а цены на продукты (2-ой пояс):
Сахар-песок - 94 коп и 37-38 рублей
Мука пшеничная -36 коп/кг и от 25 рублей
Куры -1-30-1-90 и от 109 руб/кг
Ржаной хлеб - 18 коп и 18-25 руб/кирпичик
Батон нарезной - 23-25 коп и 25 рублей
Десяток яиц - 1-30 - от 48-50 рублей
Масло сливочное -3-60 - от 350-380 рублей
Сыр (3 вида) - 3-60 и 400 рублей
Колбасный сыр -1-40 и 240 руб/кг
Не говоря уже о том, что колбасы/мясо/мясопродукты в магазинах 99% городов РСФСР отсутствовали напрочь, а КООПТОРГЕ или на рынке стоили 6-8 рублей/кг (против сегодняшней цены свиной лопатки в 200 рублей, а базарной говядины (края) в 380).
Горький середины 80-х (до начала разрушительных реформ Горбачева) в плане СНАБЖЕНИЯ стоял далеко не в самом конце списка, но работники производственной сферы получали по госцене (2-20/2-90 кг)лишь 1 кг варенки и 1,5 кг костей в месяц, а бюджетной - только 1 кг варенки. И 99% людей относились к этому абсолютно нормально. А как же иначе?
Помнится в Иркутске работающее население ПОЛУЧАЛО из мясопродуктов всего 800 гр. курятины на человека в месяц, а в Кирове - 200 гр. сливочного масла.
Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:23

  Волгарь написав:Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!

Если вспоминать нечего, то и не стоит этого делать.
Одним не будет что вспомнить о текущем времени, другим о времени из будущего.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:36

  zРадио написав: Сам то сколько значков на груди носишь?

Один - лауреата госпремии за 2000 год.
Хватит уже оффтопить.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:01

  Волгарь написав:Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!


Рідкісний випадок, що згідний.
До речі автівки коштували навіть дорожче, ніж Ви пишете:
1983 год:
ВАЗ-2105 — 8 000 руб.
ВАЗ-21063 — 8 200 руб.
ВАЗ-2106 — 8 400 руб.
ВАЗ-2107 — 9 000 руб. https://www.drive2.ru/b/288230376151863597/

Це при тому, що жигулі були в дефіциті, а москвичі та зази були крайньою халтурою на любителів автоділа.
Взагалі то замітив, що ностальгуючі за СРСР одночасно є шанувальниками Зе, який уже накреслив вам шлях у світле майбутнє - мовою оригіналу:
«Да, у нас много факапов, но технологичная технологичность говорит, что надо идти к дронам. Хотя это к делу не имеет никакого значения, но мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить… Я покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий, такой же, как старушка Великобритания… Спасибо, люди, а так же великобританцы!».

Так що ідіть.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:25

Электронная петиция №22/053988-эп, предлагающая отменить петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", размещенная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:28

  freeze написав:Электронная петиция №22/053988-эп, предлагающая отменить петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", размещенная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

херьнёй маются
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:37

интересная передача
Зеленскому нужно позволить набить все возможные шишки, - Сергей Гайдай

https://www.youtube.com/watch?v=3Xxusy7fYoY
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 18:12

За это меня на двое суток отправили в бан :lol::lol::lol:

Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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