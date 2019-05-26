Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Чушь. Москвичи и запоры начали свободно продаваться с 1980
Это точно чушь, москалика и запора можно было, дествительно, купить свободно с 85-86 гг, и не во всякой области, но можно было. И я об этом знаю не понаслышке, я в эти годы интенсивно приискивал себе машинку, и , после 2 годичных изысканий, купил таки почти новый ВАЗ в 1987 г, 30 сентября!
В 85-86-ом уже нет. А в 83-ем, получив премию за рацуху, и чуть поскребя своих родителей, зять пошел и купил БЕЗ ОЧЕРЕДИ ЗАЗ 968 за 3800 рублей. А в общем, все рассуждения о счастливой жизни в СССР (в материальном плане)напоминают старый анекдот: - Главное счастье советского человека состоит в том, что даже он не подозревает о том, насколько плохо он живет.. И дело даже не во всеобщем дефиците ВСЕГО с середины 70-х до самого конца СССР. Ведь самые обычные доступные продукты были в СССР дороже, чем сейчас. Если взять российский и советский рубль, то их покупательная способность (номинальная) относится как 170 к 1, средние з/п выросли почти в 200 раз, а цены на продукты (2-ой пояс): Сахар-песок - 94 коп и 37-38 рублей Мука пшеничная -36 коп/кг и от 25 рублей Куры -1-30-1-90 и от 109 руб/кг Ржаной хлеб - 18 коп и 18-25 руб/кирпичик Батон нарезной - 23-25 коп и 25 рублей Десяток яиц - 1-30 - от 48-50 рублей Масло сливочное -3-60 - от 350-380 рублей Сыр (3 вида) - 3-60 и 400 рублей Колбасный сыр -1-40 и 240 руб/кг Не говоря уже о том, что колбасы/мясо/мясопродукты в магазинах 99% городов РСФСР отсутствовали напрочь, а КООПТОРГЕ или на рынке стоили 6-8 рублей/кг (против сегодняшней цены свиной лопатки в 200 рублей, а базарной говядины (края) в 380). Горький середины 80-х (до начала разрушительных реформ Горбачева) в плане СНАБЖЕНИЯ стоял далеко не в самом конце списка, но работники производственной сферы получали по госцене (2-20/2-90 кг)лишь 1 кг варенки и 1,5 кг костей в месяц, а бюджетной - только 1 кг варенки. И 99% людей относились к этому абсолютно нормально. А как же иначе? Помнится в Иркутске работающее население ПОЛУЧАЛО из мясопродуктов всего 800 гр. курятины на человека в месяц, а в Кирове - 200 гр. сливочного масла. Короче, что вспоминать - конечно, все мы были моложе, но то, что СССР в итоге рухнул - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ ВСЕХ ЕГО ПЕРЕЖИВШИХ!
Це при тому, що жигулі були в дефіциті, а москвичі та зази були крайньою халтурою на любителів автоділа. Взагалі то замітив, що ностальгуючі за СРСР одночасно є шанувальниками Зе, який уже накреслив вам шлях у світле майбутнє - мовою оригіналу:
«Да, у нас много факапов, но технологичная технологичность говорит, что надо идти к дронам. Хотя это к делу не имеет никакого значения, но мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить… Я покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий, такой же, как старушка Великобритания… Спасибо, люди, а так же великобританцы!».
Электронная петиция №22/053988-эп, предлагающая отменить петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", размещенная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
freeze написав:Электронная петиция №22/053988-эп, предлагающая отменить петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", размещенная на сайте главы государства, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.
За это меня на двое суток отправили в бан :lol::lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:За это меня на двое суток отправили в бан :lol:
Да, жестко. Там наверное и про доброго доктора Менгеле не дают написать, какой он был хороший и педантичный ?
И здесь никто такого не писал не фантазируйте
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД