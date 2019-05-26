Да, действительно.
Только о героях-освободителях из третьего рейха
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:16
Да, действительно.
Только о героях-освободителях из третьего рейха
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:54
Re: Політичні дискусії
Это даже не глупость, а полное непонимание принципов гос.тайны и информационной безопасности.
Wi-Fi ему плохо работает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 27 тра, 2019 19:59
вот будешь презом, будешь свои условия ставить.
знаток...
Додано: Пон 27 тра, 2019 20:06
Re: Політичні дискусії
Всё по плану.Валерич арендует как офис,а зекоманда переедет в Зеленый театр там и до дома ему ближе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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