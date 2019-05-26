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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3012301330143015

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 164
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
53
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:16

  Ukrainian написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:За это меня на двое суток отправили в бан :lol::lol:


Да, жестко.
Там наверное и про доброго доктора Менгеле не дают написать, какой он был хороший и педантичный ?

И здесь никто такого не писал не фантазируйте :lol:

Да, действительно.
Только о героях-освободителях из третьего рейха
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:54

Re: Політичні дискусії

Плохо работает Wi-Fi: у Зеленского объяснили необходимость перезда АП
По словам Костюка, в здании всегда зашторены окна и плохо работает Wi-Fi "из-за безопасности".

Это даже не глупость, а полное непонимание принципов гос.тайны и информационной безопасности.
Wi-Fi ему плохо работает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:59

  pesikot написав:Плохо работает Wi-Fi: у Зеленского объяснили необходимость перезда АП
По словам Костюка, в здании всегда зашторены окна и плохо работает Wi-Fi "из-за безопасности".

Это даже не глупость, а полное непонимание принципов гос.тайны и информационной безопасности.
Wi-Fi ему плохо работает.

вот будешь презом, будешь свои условия ставить.
знаток...
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:06

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Это даже не глупость
Всё по плану.Валерич арендует как офис,а зекоманда переедет в Зеленый театр там и до дома ему ближе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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